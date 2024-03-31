Прорыв дамбы в Алматинской области: как борются с последствиями

Акимат Алматинской области отчитался о проводимой работе после прорыва плотины на Ворошиловском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Со слов акимата, на 13:00 ситуация стабилизировалась: сброшено 150 тысяч кубометров воды из озера Утянки села Караой, приход воды - 5 кубометров, сброс с дамбы - 6,2 кубометров. Чиновники заявили, вода идет на уменьшение.



"Пострадавших вследствие прорыва дамбы нет. Вода не уходила в сторону населенных пунктов".

Также в акимате поделились видео, которое показывает, как местные исполнительные органы борются с последствиями прорыва.

Ночью в целях безопасности из близлежащего села Байкент эвакуировали 28 человек. Для них в школе организовали горячее питание, спальные места и все необходимое, отчиталась пресс-служба областного акимата.

По состоянию на 12:00 все эвакуированные люди разъехались по родственникам.

Также горячее питание организовали военным и другим сотрудникам, работающим на месте. До полного устранения причин прорыва на месте организовано круглосуточное дежурство.

30 марта в селе Байкент Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища.