Вода вышла из берегов: в Акмолинской области прорвало плотину

Фото: freepik

В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины "Шоптыколь". Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб.

"Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС", – заявили в министерстве. Ранее во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение.

