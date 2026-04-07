События

Каменистые горы на юге Казахстана ожили редкими цветами: любоваться разрешено

тюльпан Регеля, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 13:10 Фото: wikipedia
Весна раскрывает свои тайны, и алматинский фотограф Дмитрий Доценко подарил казахстанцам мгновение чудесного открытия: на его кадрах засиял редкий эндемик страны – тюльпан Регеля, сообщает Zakon.kz.

По словам Доценко, это вид тюльпана встречается исключительно в горах Чу-Или и считается одним из старейших представителей своего рода.

Кадрами мастер поделился с аудиторией на личной странице в Instagram 6 апреля 2026 года.

Так, как уточняет Доценко, цветок можно найти среди камней на осыпях, но главная тайна тюльпана скрыта в необычной морфологии, которая выделяет его среди сотен других видов.

"Это уникальные гофрированные листья со множеством складок-канавок, и это не просто прихоть эволюции, а сложный механизм выживания в суровых условиях. Такая поверхность позволяет растению максимально эффективно собирать и удерживать скудную влагу на засушливых каменистых склонах".Дмитрий Доценко

Известно, что тюльпан зацветает очень рано, часто пробиваясь в пустынных предгорьях буквально из-под снега, чтобы первым заявить о приходе весны.

Cтоит помнить, что тюльпан Регеля занесен в Красную книгу страны как редкий и уязвимый. Сбор диких растений запрещен, чтобы сохранить популяцию.

Конечно же, срывать его нельзя, только собирать фотобукеты.

Мы также рассказывали, что каждый год весной в Туркестанской области массово цветут дикие тюльпаны, в том числе тюльпаны Грейга – один из самых красивых и редких видов. Местный фотограф Тимур Байгулов 31 марта 2026 года поделился красочными кадрами, где степи буквально покрылись красным ковром цветов.

