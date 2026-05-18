Редкая красота природы: фотограф поразил казахстанцев кадрами, похожими на фантастику
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Маки Алматы – минутка для медитации... Иногда хочется просто остановиться и долго смотреть на эту картину: вечные суровые горы и хрупкие алые маки у их подножия. Маки качаются на ветру, словно балерины в красных платьях, – теплые, нежные и быстротечные. А над ними возвышаются ледяные исполины Алатау – молчаливые, сильные и вечные. Будто горы завидуют макам, их теплоте и яркой мимолетной красоте, а маки – горам, их силе и вечности. Такие разные, но именно вместе они создают ту гармонию, которую невозможно представить по отдельности. Потрясающий контраст! И наверное, в этом есть что-то очень близкое к самой жизни. А какие мысли возникают у вас, когда смотрите на этот пейзаж нашей родной земли?" – подписал пост Доценко.
Казахстанцы высоко оценили яркие краски маков на фоне гор:
– Что за объектив такой? Вроде фокус стоит на переднем плане, но горы очень четкие... Будто фокус в двух точках.
– Маки не только в Алматы растут, они везде растут на юге, юго-востоке и во всех регионах Средней Азии. Маки красивы, но нежны очень. Одно дуновение ветерка, и лепестки разлетаются. По всей Жамбылской области растянулись маковые поля до границы с Алматинской области. Зрелище красивое! Маки и горы – это неповторимо.
– Очень красиво. Природа-мать гениальна!
– Где-то читала, что древние люди предполагали, что горы – это застывшая музыка. Музыка ветра, звуки домбры – это, возможно, и есть красота гор. А цветы дополняют эту красоту. Люблю!
– На такую красоту можно смотреть бесконечно, спасибо большое, Дмитрий.
