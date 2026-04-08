Не выставка и не форум: фестиваль тимбилдингов пройдет в Алматы

22 апреля в Алматы пройдет первый в Казахстане фестиваль тимбилдингов TeamFest. Как заявляют организаторы, это событие может стать поворотной точкой для event-рынка страны, сообщает Zakon.kz.

По словам организаторов, TeamFest – практический формат, где корпоративные клиенты впервые получают возможность протестировать тимбилдинг до его покупки.

"Сегодня корпоративные мероприятия перестают быть просто развлечением и становятся инструментом работы с командой: от вовлеченности сотрудников до формирования корпоративной культуры. При этом выбор подрядчиков по-прежнему часто строится на презентациях и описаниях, которые не дают понимания реального опыта. В результате компании сталкиваются с ключевым риском – несоответствием ожиданий и фактического результата. Формат может выглядеть эффектно, но не решать задачи бизнеса", – объясняют они.

Что конкретно предлагает TeamFest? Альтернативу презентациям в виде настоящего тест-драйва. Так, в течение одного дня участники смогут пройти более 30 форматов, представленных в виде коротких демостанций по 10-15 минут. Это позволяет оценить механику, вовлеченность и применимость формата в реальных условиях. При этом на площадке будут представлены различные категории решений: активные, интеллектуальные, креативные и digital-форматы. Участники смогут сравнить их между собой, задать вопросы подрядчикам и обсудить детали реализации напрямую.

"Акцент сделан на практике: реальные сценарии, работа ведущих и живая динамика командного взаимодействия. Параллельно пройдет деловая программа для HR и event-менеджеров, где будут рассмотрены прикладные вопросы: выбор подрядчиков, управление бюджетами, оценка эффективности и безопасность мероприятий", – добавили организаторы.

Формат позволяет решить сразу несколько задач: повысить предсказуемость результата, снизить риски при выборе подрядчика, рационально подойти к бюджету и получить аргументы для управленческих решений.

Организаторами TeamFest являются Royal Event и PlayEvent – компании с многолетним опытом работы на рынке корпоративных мероприятий.

Участие для HR-специалистов бесплатное при подтверждении корпоративной почты. Регистрация доступна на официальном сайте проекта, а актуальная информация публикуется в Instagram.