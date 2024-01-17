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Назван средний возраст сборной Казахстана по баскетболу

Назван средний возраст сборной Казахстана по баскетболу Фото: unsplash
Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом Федерации баскетбола. Об этом 17 января 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

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В ходе совещания представители федерации подвели итоги национальных сборных по баскетболу за 2023 год и презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям.

"Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Сегодня в стране этим видом спорта занимаются более 400 тыс. человек. В 16 областях страны функционируют 156 секций баскетбола на базе детско-юношеских спортивных школ. Статистика показывает, что с каждым годом все больше и больше людей занимаются баскетболом, но при этом результаты национальной сборной снижаются. Судя по результатам чемпионатов Азии за годы независимости, женская сборная по баскетболу 5х5 никогда не входила в топ-5 команд. Сборная Казахстана по мужскому баскетболу 5х5 ни разу не смогла принять участие в чемпионатах мира. Лучший результат отечественные спортсмены показали в 2007 году на чемпионате Азии – 4 место. Средний возраст сборной – 33 года", – сказал Ермек Маржикпаев.

Министр в ходе совещания отметил необходимость омоложения национальной сборной и внедрения новых методических подходов в подготовке спортсменов.

Также Ермек Маржикпаев поручил руководству Федерации баскетбола в кратчайшие сроки утвердить тренерский состав национальных сборных, активизировать работу по увеличению представительства в международных организациях и подготовке спортивных судей мирового уровня.

Назван средний возраст сборной Казахстана по баскетболу

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

"Сборная Казахстана по баскетболу не смогла оправдать доверие болельщиков на Азиатских играх в Китае в прошлом году. Кроме того, мужская сборная 5х5 неудачно выступила в отборочных соревнованиях, дающих путевку на Олимпиаду, потеряв шансы на участие в Париже. А по баскетболу 3х3 есть еще один лицензионный турнир. В олимпийском отборочном соревновании, запланированном на этот год, путевку получит только команда, которая выиграет турнир", – напомнили в пресс-службе Минтуризма и спорта РК.

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11 января 2024 года сообщалось, что министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев резко высказался об "успехах" волейболистов. Подробности по ссылке.

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