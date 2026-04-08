Казахстанке вернули сбережения в 9 млн тенге, которые она перевела мошенникам
Фото: pexels
В Шымкенте сотрудники Департамента полиции (ДП) предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли вернуть пожилой женщине похищенные средства, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 8 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе городского ДП:
"Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Используя психологическое давление и вводя в заблуждение, они убедили женщину сообщить конфиденциальные данные и совершить ряд действий, в результате чего с ее банковского счета была переведена крупная сумма денег".
Отмечается, что благодаря принятым мерам удалось своевременно установить канал перевода средств и предотвратить их дальнейшее обналичивание.
"В результате полицейские вернули потерпевшей около 9 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента
Стражи порядка отметили, что подобные преступления остаются одной из самых распространенных угроз, особенно в отношении пожилых граждан, и призывают их сохранять бдительность:
"Не сообщать никому персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт, а при поступлении подозрительных звонков незамедлительно обращаться в полицию".
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript