#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
События

Казахстанке вернули сбережения в 9 млн тенге, которые она перевела мошенникам

Фото: pexels
В Шымкенте сотрудники Департамента полиции (ДП) предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли вернуть пожилой женщине похищенные средства, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 8 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе городского ДП:

"Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Используя психологическое давление и вводя в заблуждение, они убедили женщину сообщить конфиденциальные данные и совершить ряд действий, в результате чего с ее банковского счета была переведена крупная сумма денег".

Отмечается, что благодаря принятым мерам удалось своевременно установить канал перевода средств и предотвратить их дальнейшее обналичивание.

"В результате полицейские вернули потерпевшей около 9 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента

Стражи порядка отметили, что подобные преступления остаются одной из самых распространенных угроз, особенно в отношении пожилых граждан, и призывают их сохранять бдительность:

"Не сообщать никому персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт, а при поступлении подозрительных звонков незамедлительно обращаться в полицию".

Ранее в АФМ сообщили об историческом для СНГ случае – мошенников с SMS-бластерами впервые задержали в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: