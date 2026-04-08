Казахстанке вернули сбережения в 9 млн тенге, которые она перевела мошенникам

В Шымкенте сотрудники Департамента полиции (ДП) предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли вернуть пожилой женщине похищенные средства, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 8 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе городского ДП:

"Злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Используя психологическое давление и вводя в заблуждение, они убедили женщину сообщить конфиденциальные данные и совершить ряд действий, в результате чего с ее банковского счета была переведена крупная сумма денег".

Отмечается, что благодаря принятым мерам удалось своевременно установить канал перевода средств и предотвратить их дальнейшее обналичивание.

"В результате полицейские вернули потерпевшей около 9 млн тенге". Пресс-служба ДП Шымкента

Стражи порядка отметили, что подобные преступления остаются одной из самых распространенных угроз, особенно в отношении пожилых граждан, и призывают их сохранять бдительность:

"Не сообщать никому персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт, а при поступлении подозрительных звонков незамедлительно обращаться в полицию".

Ранее в АФМ сообщили об историческом для СНГ случае – мошенников с SMS-бластерами впервые задержали в Казахстане.