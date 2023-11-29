Два миллиона тенге требовали мошенники у пенсионерки из Рудного

Представившись сотрудником банка, злоумышленник пытался обмануть пожилую женщину на 680 тыс. тенге. Предотвратили их действия администратор местного магазина и сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала женщина, мошенники начали звонить ей в утром 24 ноября.

"Мужчина представился сотрудником банка. Он начал утверждать, что на мой счет пытаются оформить кредит и, чтобы предотвратить подозрительную операцию, нужны средства. Он запросил 2 млн тенге", – рассказала пенсионерка.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметил, что рудничанка поначалу отнекивалась и говорила напрямую, что знает о мошеннических схемах. Кроме того, она созвонилась со своей дочерью и они договорились пойти в банк в будний день, но преступники оказались убедительными и уговорили женщину оформить кредит.

"Они просили 2 млн, но так как я никогда раньше кредитов не оформляла, мне в банке одобрили только 680 тыс. тенге. С этой суммой мне сказали идти к одному из терминалов. Я начала закидывать купюры, так как мне диктовали по телефону – что и куда нажимать", – заявила пенсионерка.

После 4 купюры, пожилая женщина привлекла внимание администратора магазина – девушка практически закрыла рукой купюроприемник, прервала связь с мошенниками и вызвала полицию. Уже в отделении, женщина успокоилась, поблагодарила работников магазина и сотрудников полиции.

Ранее укравших у пенсионера 11 млн тенге "помощниц" задержали в Карагандинской области.