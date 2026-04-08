#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
475.31
555.54
6.05
События

Школьница выпила уксус в Петропавловске: стали известны новые детали

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Школьнице, которая выпила уксус, провели сложную операцию в Петропавловске. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести, но стабильное, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, медики выполнили диагностическое хирургическое вмешательство, чтобы оценить состояние внутренних органов, а также обеспечили возможность дальнейшего питания.

"Сейчас девочка находится в отделении хирургии. Она в сознании, состояние стабильное. Врачи продолжают наблюдение и лечение пациентки", – говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. В район также выезжала комиссия управления образования. По информации ведомства, в школе девочку характеризовали положительно, ни с кем не конфликтовала.

ЧП произошло утром 4 февраля 2026 года. Десятиклассница принесла с собой в школу бутылку 70-процентной уксусной эссенции, зашла в туалет и выпила ее. Девочку нашли без сознания и сразу вызвали сельскую скорую. Возможно, она осталась жива, потому что ее вовремя бросились искать: учителя забили тревогу, так как ученица не пришла на первый урок.

Ее экстренно отвезли в Айыртаускую районную больницу в селе Саумалколь, но медики оценили всю тяжесть ситуации и вызвали помощь из областного центра.

Канат Болысбек
Читайте также
Девочка выпила уксус в школе в СКО: подробности происшествия
15:57, 05 февраля 2026
Девочка выпила уксус в школе в СКО: подробности происшествия
Стало известно о состоянии Игоря Николаева
13:15, 19 сентября 2023
Стало известно о состоянии Игоря Николаева
Самоубийство школьницы из Петропавловска: появились подробности
05:07, 02 июня 2023
Самоубийство школьницы из Петропавловска: появились подробности
Последние
Популярные
Читайте также
"Зенит" с Алипом проиграл "Спартаку" в полуфинале Кубка России
01:06, 09 апреля 2026
"Зенит" с Алипом проиграл "Спартаку" в полуфинале Кубка России
Названа новая дата боя Батыра Джукембаева против боксёра из Узбекистана
00:23, 09 апреля 2026
Названа новая дата боя Батыра Джукембаева против боксёра из Узбекистана
Два сета решили исход матча казахстанского теннисиста за четвертьфинал турнира в Мексике
00:04, 09 апреля 2026
Два сета решили исход матча казахстанского теннисиста за четвертьфинал турнира в Мексике
Головкину сделали шикарное поздравление из Узбекистана
23:34, 08 апреля 2026
Головкину сделали шикарное поздравление из Узбекистана
