Школьница выпила уксус в Петропавловске: стали известны новые детали

Школьнице, которая выпила уксус, провели сложную операцию в Петропавловске. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести, но стабильное, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, медики выполнили диагностическое хирургическое вмешательство, чтобы оценить состояние внутренних органов, а также обеспечили возможность дальнейшего питания.

"Сейчас девочка находится в отделении хирургии. Она в сознании, состояние стабильное. Врачи продолжают наблюдение и лечение пациентки", – говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. В район также выезжала комиссия управления образования. По информации ведомства, в школе девочку характеризовали положительно, ни с кем не конфликтовала.

ЧП произошло утром 4 февраля 2026 года. Десятиклассница принесла с собой в школу бутылку 70-процентной уксусной эссенции, зашла в туалет и выпила ее. Девочку нашли без сознания и сразу вызвали сельскую скорую. Возможно, она осталась жива, потому что ее вовремя бросились искать: учителя забили тревогу, так как ученица не пришла на первый урок.

Ее экстренно отвезли в Айыртаускую районную больницу в селе Саумалколь, но медики оценили всю тяжесть ситуации и вызвали помощь из областного центра.