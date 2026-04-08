События

Как прошла встреча Берика Асылова с Генеральным прокурором России

Республику Казахстан с рабочим визитом посетил Генеральный прокурор Российской Федерации, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 22:27 Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В Астане состоялась встреча Генерального прокурора Республики Казахстан Берика Асылова с Генеральным прокурором Российской Федерации Александром Гуцаном. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

В ходе встречи глава казахстанского надзорного органа ознакомил гостя с основными и приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры Казахстана, отметив ее правозащитную роль, заложенную в новой Конституции, где, как и прежде, высшими ценностями остаются человек, его права и свободы.

Делегация российских прокуроров проинформирована о работе по предупреждению пыток, возврату незаконно выведенных активов, а также о защите прав инвесторов.

"Рассмотрены вопросы международно-правового сотрудничества, связанные с оказанием взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществлением уголовного преследования и экстрадицией разыскиваемых лиц". Пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Также презентованы современные цифровые информационно-аналитические инструменты, позволяющие автоматизировать процессы прокурорского надзора.

Итогом встречи стало подписание дополнительных протоколов к Соглашению о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Казахстана и России от 23 июня 2009 года, направленных на усиление взаимодействия военных прокуратур и в сфере возврата активов.

В завершение собеседники отметили высокий уровень доверительного и профессионального сотрудничества, а также согласовали дальнейшие совместные шаги в области борьбы с преступностью, обеспечения законности, правопорядка и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступил на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Канат Болысбек
