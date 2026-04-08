Как прошла встреча Берика Асылова с Генеральным прокурором России
В ходе встречи глава казахстанского надзорного органа ознакомил гостя с основными и приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры Казахстана, отметив ее правозащитную роль, заложенную в новой Конституции, где, как и прежде, высшими ценностями остаются человек, его права и свободы.
Делегация российских прокуроров проинформирована о работе по предупреждению пыток, возврату незаконно выведенных активов, а также о защите прав инвесторов.
"Рассмотрены вопросы международно-правового сотрудничества, связанные с оказанием взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществлением уголовного преследования и экстрадицией разыскиваемых лиц". Пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
Также презентованы современные цифровые информационно-аналитические инструменты, позволяющие автоматизировать процессы прокурорского надзора.
Итогом встречи стало подписание дополнительных протоколов к Соглашению о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Казахстана и России от 23 июня 2009 года, направленных на усиление взаимодействия военных прокуратур и в сфере возврата активов.
В завершение собеседники отметили высокий уровень доверительного и профессионального сотрудничества, а также согласовали дальнейшие совместные шаги в области борьбы с преступностью, обеспечения законности, правопорядка и региональной безопасности.
Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступил на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.