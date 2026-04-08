Алматбек Аманбек завоевал золото чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Алматбек Аманбек стал победителем чемпионата Азии в Бишкеке. Об этом 8 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

"Классик" дошел до финала в весовой категории до 72 килограммов, где ему противостоял Мохаммад Джавад Резаи из Ирана.

Решающая схватка завершилась досрочной победой Аманбека (туше).

Добавим, что ранее в противостоянии за "бронзу" потерпел поражение Ербол Камалиев (до 60 кг).

Также сегодня, 8 апреля, за "бронзу" поборются Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).

Ранее сообщалось, что Казахстан добыл "бронзу" в схватке с Украиной на турнире Grand Slam в Грузии.