Прокуроры по делу Бишимбаева получили госнаграды
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Генеральной прокуратуре Казахстана в честь празднования Дня Республики состоялось торжественное собрание, где были отмечены государственными наградами некоторые сотрудники надзорного органа. Об этом Zakon.kz 24 октября 2024 года рассказали в пресс-службе ГП РК.
В частности, среди награжденных были Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – прокуроры, которые обрели небывалую популярность в связи с участием в деле экс-министра Куандыка Бишимбаева.
"Накануне национального праздника указом главы государства государственными наградами отмечены заслуги ряда прокуроров в укреплении законности и правопорядка... По представлению Генерального прокурора указом президента Аймаганова Айжан и Нурбеков Саяхат награждены государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін", – уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Фото: Telegram/GenPr
Также сообщается, что приказом Генпрокурора Берика Асылова за образцовое исполнение служебного долга отличившиеся сотрудники и работники прокуратуры поощрены ведомственными медалями и благодарственными письмами.
Фото: Telegram/GenPr
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