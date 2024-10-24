Прокуроры по делу Бишимбаева получили госнаграды

В Генеральной прокуратуре Казахстана в честь празднования Дня Республики состоялось торжественное собрание, где были отмечены государственными наградами некоторые сотрудники надзорного органа. Об этом Zakon.kz 24 октября 2024 года рассказали в пресс-службе ГП РК.

В частности, среди награжденных были Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – прокуроры, которые обрели небывалую популярность в связи с участием в деле экс-министра Куандыка Бишимбаева.

"Накануне национального праздника указом главы государства государственными наградами отмечены заслуги ряда прокуроров в укреплении законности и правопорядка... По представлению Генерального прокурора указом президента Аймаганова Айжан и Нурбеков Саяхат награждены государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін", – уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Фото: Telegram/GenPr

Также сообщается, что приказом Генпрокурора Берика Асылова за образцовое исполнение служебного долга отличившиеся сотрудники и работники прокуратуры поощрены ведомственными медалями и благодарственными письмами.

Фото: Telegram/GenPr

Материал по теме Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах

15 июля 2024 года стало известно, что Айжан Аймаганову повысили в звании. Позднее прокурор по делу Бишимбаева получила новую должность.