События

Посадка деревьев вместе с президентом: тысячи жителей ЗКО приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

телемост, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 17:03 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В ходе акции западноказахстанцы высадили 1000 саженцев деревьев на берегу реки Чаган, и тем самым внесли вклад в улучшение экологической обстановки области, сообщает Zakon.kz.

25 апреля 2026 года берег реки Чаган превратился в настоящий эпицентр экологического возрождения. В рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" более тысячи жителей Западно-Казахстанской области в свой выходной вооружились лопатами. Всего по области в акции приняли участие более 120 тысяч человек.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Несмотря на ранний час, атмосфера на побережье была пропитана духом коллективизма. Участие президента Касым-Жомарта Токаева в масштабном телемосте придало акции особый статус, подчеркнув, что экологическая повестка – это не просто сезонная уборка, а стратегический приоритет страны.

Обращаясь к участникам, глава государства подчеркнул, что чистота является зеркалом цивилизованного общества и непоколебимым принципом любой страны, стремящейся к развитию. По его словам, проект "Таза Қазақстан" стал уникальной инициативой, которая благодаря честному труду миллионов соотечественников переросла в мощное общенародное движение.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Президент также отметил, что экологическая безопасность сегодня перестала быть просто вопросом благоустройства, поднявшись до уровня национальной безопасности.

Особое внимание в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил молодому поколению, назвав его главной движущей силой перемен.

"Не будет преувеличением сказать, что именно молодежь является основной движущей силой и опорой "Таза Қазақстан". Наши сыновья и дочери активно участвуют в общем деле, демонстрируя прекрасный пример ответственности. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Наше все, наше главное богатство – это наш священный Казахстан. Поэтому только нам самим нужно, чтобы наша священная земля была передовой, безопасной, мощной и чистой", – отметил глава государства.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

В ходе выступления были озвучены впечатляющие цифры, свидетельствующие о реальном вкладе граждан в экологию страны. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках подобных инициатив уже очищено более миллиона гектаров территорий и высажено около 4 млн деревьев.

В ходе телемоста аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев доложил главе государства о системной работе в регионе. В частности, он сообщил, что за два года существования проекта около полумиллиона жителей области внесли свой вклад в экологию, вывезя 172 тысячи тонн отходов.

Аким заверил президента, что работа по озеленению носит долгосрочный характер. По его словам, согласно поручению главы государства, за последние пять лет в лесном фонде региона был высажен 41 миллион деревьев, а в самих населенных пунктах – более 727 тысяч саженцев.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Нариман Турегалиев акцентировал внимание на важности защиты водных ресурсов региона, учитывая географическое положение областного центра.

"Уральск – город, расположенный на слиянии трех рек, а вдоль русла реки Урал находятся 84 населенных пункта. Поэтому жители региона уделяют особое внимание чистоте прибрежных территорий и водоемов. Сегодня мы проводим работы в населенных пунктах и приступаем к масштабному озеленению берегов рек Урал и Чаган", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

По словам эковолонтера Нурсултана Сарсенбаева, в ходе акции "Мөлдір бұлақ" в нашей области были приведены в порядок берега около 50 водных источников, включая реки, озера и родники.

"Для нас, молодежи, "Таза Қазақстан" – это не разовая акция, а жизненная позиция. Мы приняли эту инициативу сердцем и реализуем ее осознанно. Молодежь ЗКО с момента объявления президентом общенациональной идеи запустила проект "Жаңа аула" и за два года мы обновили 50 детских площадок в регионе. Сейчас мы дали старт новому проекту "Таза Қазақстан – в моем родном селе". Объединив усилия, мы уже начали работы по благоустройству и посадке деревьев в сельских населенных пунктах. Содержать родную землю в чистоте – наш священный долг!" – заключил волонтер.

Отметим, что к телемосту подключились и другие регионы страны. Акимы областей так же рассказали президенту о проводимой работе.

Карина Адильбекова
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
22:51, 25 апреля 2026
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями
19:24, 11 октября 2025
Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями
25 тысяч деревьев за день посадили в Акмолинской области в рамках акции "Таза Қазақстан"
13:12, 11 октября 2025
25 тысяч деревьев за день посадили в Акмолинской области в рамках акции "Таза Қазақстан"
