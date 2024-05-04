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Жара и сильный дождь: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Жара и сильный дождь: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:54 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 5, 6 и 7 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. По данным специалистов, жителей мегаполисов ждут дожди с грозами и жара.

Астана

  • 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха +3+5°, днем +9+11°.
  • 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +13+15°.
  • 7 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.

Алматы

  • 5 мая: переменная облачность, днем дождь, в конце дня пройдет сильный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.
  • 6 мая: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +18+20°.
  • 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.

Шымкент

  • 5 мая: переменная облачность, утром и днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +19+21°.
  • 6 мая: переменная облачность. Ночью пройдет сильный дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
  • 7 мая: переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае 2024 года. Специалисты опубликовали уточнение к прогнозу засухи.

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