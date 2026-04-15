От фабрик до гостиниц: в области Абай одобрили 12 крупных проектов
Фото: пресс-служба акимата области Абай
15 апреля под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание регионального координационного совета по привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz.
На заседании были представлены следующие проекты:
- компания MIRYILDIZ KZ Ltd. – строительство золотоизвлекательной фабрики в Абайском районе;
- ТОО "Nurbay Operating" – обогатительная фабрика по переработке медной руды в Аягозском районе;
- компания "ГРЭС Курчатов" – строительство электростанции вблизи города Курчатов;
- компания Abai Poultry Agro – открытие птицефабрики;
- ТОО "BiBi Product" – строительство складского комплекса;
- компания TAB Development– строительство гостиничного комплекса в городе Семей;
- компания Global Construction – строительство складского объекта;
- индивидуальный предприниматель Кымбат Зейнегабиденова – строительство гостиничного комплекса с рестораном "Семейский механический завод" – запуск производства металлических и бетонных изделий;
- ТОО "Асыл Түлік KZ" – развитие оросительной инфраструктуры в Жарминском районе;
- ТОО "Альфа Медика Казахстан" – открытие частной медицинской клиники.
По итогам заседания были одобрены 12 проектов на общую сумму 1 228,2 млрд тенге, будет создано 1584 постоянных рабочих места.
Глава региона отметил, что данные проекты повысят инвестиционную привлекательность области и будут способствовать созданию новых рабочих мест.
Читайте также