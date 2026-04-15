От фабрик до гостиниц: в области Абай одобрили 12 крупных проектов

15 апреля под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание регионального координационного совета по привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz.

На заседании были представлены следующие проекты:

компания MIRYILDIZ KZ Ltd. – строительство золотоизвлекательной фабрики в Абайском районе;

ТОО "Nurbay Operating" – обогатительная фабрика по переработке медной руды в Аягозском районе;

компания "ГРЭС Курчатов" – строительство электростанции вблизи города Курчатов;

компания Abai Poultry Agro – открытие птицефабрики;

ТОО "BiBi Product" – строительство складского комплекса;

компания TAB Development– строительство гостиничного комплекса в городе Семей;

компания Global Construction – строительство складского объекта;

индивидуальный предприниматель Кымбат Зейнегабиденова – строительство гостиничного комплекса с рестораном "Семейский механический завод" – запуск производства металлических и бетонных изделий;

ТОО "Асыл Түлік KZ" – развитие оросительной инфраструктуры в Жарминском районе;

ТОО "Альфа Медика Казахстан" – открытие частной медицинской клиники.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По итогам заседания были одобрены 12 проектов на общую сумму 1 228,2 млрд тенге, будет создано 1584 постоянных рабочих места.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Глава региона отметил, что данные проекты повысят инвестиционную привлекательность области и будут способствовать созданию новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата области Абай