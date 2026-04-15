#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
476.97
562.59
6.27
События

От фабрик до гостиниц: в области Абай одобрили 12 крупных проектов

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 18:34
15 апреля под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание регионального координационного совета по привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz.

На заседании были представлены следующие проекты:

  • компания MIRYILDIZ KZ Ltd. – строительство золотоизвлекательной фабрики в Абайском районе;
  • ТОО "Nurbay Operating" – обогатительная фабрика по переработке медной руды в Аягозском районе;
  • компания "ГРЭС Курчатов" – строительство электростанции вблизи города Курчатов;
  • компания Abai Poultry Agro – открытие птицефабрики;
  • ТОО "BiBi Product" – строительство складского комплекса;
  • компания TAB Development– строительство гостиничного комплекса в городе Семей;
  • компания Global Construction – строительство складского объекта;
  • индивидуальный предприниматель Кымбат Зейнегабиденова – строительство гостиничного комплекса с рестораном "Семейский механический завод" – запуск производства металлических и бетонных изделий;
  • ТОО "Асыл Түлік KZ" – развитие оросительной инфраструктуры в Жарминском районе;
  • ТОО "Альфа Медика Казахстан" – открытие частной медицинской клиники.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По итогам заседания были одобрены 12 проектов на общую сумму 1 228,2 млрд тенге, будет создано 1584 постоянных рабочих места.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Глава региона отметил, что данные проекты повысят инвестиционную привлекательность области и будут способствовать созданию новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: