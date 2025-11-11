#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Экономика и бизнес

В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат

В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:10 Фото: акимат области Абай
Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В районе Жаңасемей реализуется проект мясокомбината ТОО "ЕвразияАгроСемей" стоимостью 7,7 млрд тенге, мощностью 11,4 тысяч тонн продукции в год. Предприятие позволит экспортировать мясную продукцию. Строительство мясокомбината направлено на увеличение мощностей откормочных площадок и создание мясного кластера с полным производственным циклом. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2026 года.

В этом направлении в текущем году в крестьянском хозяйстве "Мәуліт" введена в эксплуатацию промышленная откормочная площадка на 5 тысяч голов, стоимостью 1,7 млрд тенге. К 2031 году в рамках создания мясного кластера планируется увеличить мощность откормочных площадок в регионе с 21 тысячи до 86,5 тысячи голов. Для этого предусмотрены все меры государственной поддержки и льготного кредитования.

Благодаря диверсификации посевных площадей и расширению площадей под масличные культуры введены в эксплуатацию предприятия по переработке – завод по производству комбикормов и переработке масличных культур ТОО "DI-NUR COMPANY" стоимостью 7 млрд тенге, а также завод по переработке масличных культур ТОО "Шын Жан ЖУО АНГ-Сұңқар" стоимостью 1,5 млрд тенге.

Кроме того, в декабре текущего года в целях развития перерабатывающей отрасли будет запущена линия по производству рафинированного подсолнечного масла ТОО "QAZAQ ASTYQ GROUP" с объемом инвестиций 8,2 млрд тенге.

Проект предусматривает создание полного производственного цикла – от производства кормов до выпуска готового продукта (рафинированного подсолнечного масла), с безотходной переработкой семян подсолнечника.

Кроме того, в 2026–2027 годах рассматривается вопрос привлечения инвестиций в размере 34 млрд тенге от зарубежной компании агрохолдинга HARVEST для реализации проекта ТОО "Абай Харвест" в районе Мақаншы. На общей площади 29 тысяч гектаров (кукуруза, соя) планируется внедрение водосберегающих технологий.

Айсулу Омарова
