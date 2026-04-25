События

Рыба, купленная с рук, грозит сроком до 7 лет: в прокуратуре сделали заявление

Фото: unsplash
В надзорном органе сделали важное предупреждение для казахстанцев: приобретение рыбы "с рук" может обернуться уголовным делом. В прокуратуре Атырауской области отметили Zakon.kz, что ответственность несут не только браконьеры, но и покупатели рыбы и икры сомнительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, защита экологии и сохранение биоразнообразия Урало-Каспийского бассейна остаются в числе ключевых направлений работы прокуратуры Атырауской область.

Особую тревогу у надзорного органа вызывает незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения животных – прежде всего осетровых и продукции из них.

Известно, что браконьерству во многом способствует спрос: покупатели, приобретая рыбу и икру сомнительного происхождения, фактически стимулируют незаконный вылов.

"По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии. В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц", – отмечают в ведомстве.

В прокуратуре подчеркивают: ответственность несут не только браконьеры. Согласно статьям 339 и 339-1 Уголовного кодекса, под уголовное преследование попадают также те, кто покупает, хранит, перевозит или продает редкие виды животных и их части.

Показательный случай произошел в этом году: жителя Атырау задержали с крупной партией осетровой рыбы. В его автомобиле обнаружили и изъяли более 500 килограммов продукции. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Кроме того, он обязан возместить свыше 304 млн тенге материального ущерба и госпошлины.

В прокуратуре предупреждают: незнание закона не освобождает от ответственности. Покупая рыбу и икру без документов у частных лиц, граждане рискуют сами стать участниками уголовного правонарушения.

Ранее стало известно, что обновлены правила выдачи разрешения на ловлю рыбы. Приказом министра сельского хозяйства от 15 апреля 2026 года утверждены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию".

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
