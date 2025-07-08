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Общество

В Генпрокуратуре рассказали, за что казахстанцам может грозить до 7 лет тюрьмы

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 16:23 Фото: pexels
Генеральная прокуратура Казахстана предупредила о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам. Так, в надзорном органе уточнили, что за дропперство вводится уголовная ответственность, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению ведомства за 8 июля 2025 года, Генпрокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления.

Также в ведомстве напомнили, что в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст. 232-1 УК).

Стоит уточнить, за это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

Последствия для дропперов:

  • блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
  • включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;
  • уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.
"Такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Вместе с тем в соответствии с примечанием к ст. 232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

"В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

4 июля мы рассказывали, что казахстанца экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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