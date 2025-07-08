В Генпрокуратуре рассказали, за что казахстанцам может грозить до 7 лет тюрьмы
Согласно заявлению ведомства за 8 июля 2025 года, Генпрокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления.
Также в ведомстве напомнили, что в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст. 232-1 УК).
Стоит уточнить, за это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.
Последствия для дропперов:
- блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
- включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;
- уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.
"Такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Вместе с тем в соответствии с примечанием к ст. 232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
"В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
4 июля мы рассказывали, что казахстанца экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.