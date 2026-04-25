События

Актюбинская область поддержала республиканскую акцию по посадке деревьев

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 14:27 Фото: акимат Актюбинской области
Сегодня более 21 тысячи человек по всей области приняли активное участие в республиканской акции по посадке деревьев, проходящей в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Крупное мероприятие, организованное в парке "Триатлон" города Актобе, объединило более 800 участников. Среди них – ветераны труда, депутаты областного и городского маслихатов, члены общественных советов, государственные служащие, молодежь, бойцы трудового отряда "Жасыл ел", а также активные жители города.

Фото: акимат Актюбинской области

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в регионе было высажено около 10 тысяч саженцев, из них порядка 500 – на территории парка "Триатлон". В числе высаженных деревьев – береза, ель, рябина и другие виды.

Фото: акимат Актюбинской области

В акции также принял участие аким области Асхат Шахаров, который посадил ель. Глава региона отметил, что подобные инициативы не только способствуют улучшению экологической обстановки, но и формируют в обществе культуру чистоты и ответственности.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, в рамках программы "Таза Қазақстан" в Актюбинской области проходит двухмесячник по благоустройству. Сегодня жители региона провели работы по очистке территории на площади 1100 гектаров.

Айсулу Омарова
Читайте также
В Туркестанской области в рамках программы "Taza Qazaqstan" за один день посадили 20 тысяч деревьев
17:47, 25 апреля 2026
В Туркестанской области в рамках программы "Taza Qazaqstan" за один день посадили 20 тысяч деревьев
"Таза Қазақстан": в этнопарке Караганды высадили 1500 деревьев
14:24, 25 апреля 2026
"Таза Қазақстан": в этнопарке Караганды высадили 1500 деревьев
В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан"
11:22, 10 апреля 2024
В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан"
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
