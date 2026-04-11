События

Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 14:43 Фото: акимат Шымкента
В городе Шымкент в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" была организована масштабная общегородская акция "Таза қала", в ходе которой проведены санитарно-очистные и благоустроительные работы, сообщает Zakon.kz.

Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры среди населения, повышение ответственности за окружающую среду и улучшение санитарного состояния города.

В ходе акции во всех районах города проводились работы по очистке дворов, парков, скверов и общественных пространств, приведению в порядок зеленых зон. Также выполнялись побелка деревьев, покос травы, обрезка кустарников, ликвидация несанкционированных свалок, вывоз бытовых и строительных отходов. Дополнительно проводились работы по восстановлению отдельных элементов городской инфраструктуры, включая сварочные и покрасочные работы.

Всего в акции приняли участие около 57 тысяч человек, было задействовано 304 единицы специальной техники. В результате с территории города вывезено более 440 тонн бытовых и строительных отходов.

Масштабные работы в Абайском районе

В Абайский район санитарные работы были организованы по пяти основным секторам, включая микрорайоны "ШымСити", "Кызылжар", "Акжайык", жилой массив "Асар" и улицу Есимхана.

В районном субботнике приняли участие более 25 тысяч человек, включая жителей, молодежь, волонтеров, работников коммунальных служб и представителей различных организаций. Было задействовано 56 единиц спецтехники, вывезено более 146 тонн мусора.

В микрорайоне "ШымСити" к работам активно присоединились жители, молодежь и волонтеры. Также участие приняли представители ветеранского сообщества, подчеркнув важность экологического воспитания.

Член Совета ветеранов Абайского района Орынша Тажибаева отметила воспитательное значение подобных инициатив:

"Участие в программе "Таза Қазақстан" – это не только труд, но и важный воспитательный процесс. Ветераны своим примером показывают молодежи любовь и ответственность к родной земле".

Работы в Каратауском районе

В Каратауский район в микрорайоне Нуртас-1 жители, волонтеры, коммунальные службы и представители госучреждений совместно провели уборочные работы. Особое внимание было уделено очистке русла канала Каусар и вывозу бытового мусора.

В целом в данном участке приняли участие около 1000 человек. По району в целом в санитарных работах участвовали более 7000 человек, было задействовано 58 единиц техники, вывезено 41 тонна мусора.

Масштабный субботник в Туркестанском районе

В Туркестанский район субботник был организован на шести основных локациях. Наиболее масштабные работы проводились на улицах Отегенова и Алтынжол.

В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек и было задействовано свыше 70 единиц спецтехники. Жители, студенты, волонтеры, ветераны и сотрудники различных организаций активно участвовали в очистке дворов и общественных территорий, а также в уходе за зелеными насаждениями.

Очистка микрорайона Сәуле в Аль-Фарабийском районе

В Аль-Фарабийский район в микрорайоне Сәуле в рамках общегородского Дня чистоты были проведены санитарные работы.

В субботнике приняли участие около 5000 человек. К работам были привлечены коммунальные службы, сотрудники ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", а также личный состав воинских частей. В результате очищено около 50 гектаров территории, ликвидированы несанкционированные свалки. Было задействовано 33 единицы техники, вывезено 110 тонн мусора.

Активное участие молодежи в Енбекшинском районе

В Енбекшинский район в рамках санитарных мероприятий молодежь и волонтеры приняли активное участие в уборке территории в районе Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Проведены работы по очистке и благоустройству территории, а также озеленению.

Руководитель Молодежного ресурсного центра Жансерик Жуман отметил важность участия молодежи в формировании экологической культуры.

В целом в районе в субботнике приняли участие более 12 тысяч человек, было задействовано 81 единица техники, вывезено 66 тонн мусора.

Заключение

По словам организаторов, акция "Таза Қазақстан" является не разовым мероприятием, а системной инициативой, направленной на улучшение экологической ситуации и формирование экологической ответственности населения. Подобные мероприятия будут продолжены на регулярной основе и направлены на вовлечение всех слоев общества в общее дело охраны окружающей среды.

Айсулу Омарова
