Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте
Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры среди населения, повышение ответственности за окружающую среду и улучшение санитарного состояния города.
В ходе акции во всех районах города проводились работы по очистке дворов, парков, скверов и общественных пространств, приведению в порядок зеленых зон. Также выполнялись побелка деревьев, покос травы, обрезка кустарников, ликвидация несанкционированных свалок, вывоз бытовых и строительных отходов. Дополнительно проводились работы по восстановлению отдельных элементов городской инфраструктуры, включая сварочные и покрасочные работы.
Всего в акции приняли участие около 57 тысяч человек, было задействовано 304 единицы специальной техники. В результате с территории города вывезено более 440 тонн бытовых и строительных отходов.
Фото: акимат Шымкента
Масштабные работы в Абайском районе
В Абайский район санитарные работы были организованы по пяти основным секторам, включая микрорайоны "ШымСити", "Кызылжар", "Акжайык", жилой массив "Асар" и улицу Есимхана.
В районном субботнике приняли участие более 25 тысяч человек, включая жителей, молодежь, волонтеров, работников коммунальных служб и представителей различных организаций. Было задействовано 56 единиц спецтехники, вывезено более 146 тонн мусора.
В микрорайоне "ШымСити" к работам активно присоединились жители, молодежь и волонтеры. Также участие приняли представители ветеранского сообщества, подчеркнув важность экологического воспитания.
Член Совета ветеранов Абайского района Орынша Тажибаева отметила воспитательное значение подобных инициатив:
"Участие в программе "Таза Қазақстан" – это не только труд, но и важный воспитательный процесс. Ветераны своим примером показывают молодежи любовь и ответственность к родной земле".
Работы в Каратауском районе
В Каратауский район в микрорайоне Нуртас-1 жители, волонтеры, коммунальные службы и представители госучреждений совместно провели уборочные работы. Особое внимание было уделено очистке русла канала Каусар и вывозу бытового мусора.
В целом в данном участке приняли участие около 1000 человек. По району в целом в санитарных работах участвовали более 7000 человек, было задействовано 58 единиц техники, вывезено 41 тонна мусора.
Масштабный субботник в Туркестанском районе
В Туркестанский район субботник был организован на шести основных локациях. Наиболее масштабные работы проводились на улицах Отегенова и Алтынжол.
В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек и было задействовано свыше 70 единиц спецтехники. Жители, студенты, волонтеры, ветераны и сотрудники различных организаций активно участвовали в очистке дворов и общественных территорий, а также в уходе за зелеными насаждениями.
Очистка микрорайона Сәуле в Аль-Фарабийском районе
В Аль-Фарабийский район в микрорайоне Сәуле в рамках общегородского Дня чистоты были проведены санитарные работы.
В субботнике приняли участие около 5000 человек. К работам были привлечены коммунальные службы, сотрудники ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", а также личный состав воинских частей. В результате очищено около 50 гектаров территории, ликвидированы несанкционированные свалки. Было задействовано 33 единицы техники, вывезено 110 тонн мусора.
Активное участие молодежи в Енбекшинском районе
В Енбекшинский район в рамках санитарных мероприятий молодежь и волонтеры приняли активное участие в уборке территории в районе Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Проведены работы по очистке и благоустройству территории, а также озеленению.
Руководитель Молодежного ресурсного центра Жансерик Жуман отметил важность участия молодежи в формировании экологической культуры.
В целом в районе в субботнике приняли участие более 12 тысяч человек, было задействовано 81 единица техники, вывезено 66 тонн мусора.
Заключение
По словам организаторов, акция "Таза Қазақстан" является не разовым мероприятием, а системной инициативой, направленной на улучшение экологической ситуации и формирование экологической ответственности населения. Подобные мероприятия будут продолжены на регулярной основе и направлены на вовлечение всех слоев общества в общее дело охраны окружающей среды.
