События

"Таза Казахстан": В Алматинской области прошла масштабная акция по уборке мусора

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 16:53 Фото: акимат Алматинской области
Масштабная акция по уборке мусора, проведенная в рамках республиканских экологических кампаний "Зеленое будущее" и "Таза Казахстан", собрала более 47 тысяч участников, сообщает Zakon.kz.

В ходе экологической акции, состоявшейся 25 апреля, по всей области было очищено более 762 гектаров территории и вывезено более 2307 тонн мусора. Кроме того, было высажено более 21 тысячи саженцев. Для проведения региональной кампании было мобилизовано 287 единиц техники.

Одно из главных мероприятий масштабной кампании было организовано в городе Конаев. В центральном парке имени Бердыбека Сокпакбаева состоялась телеконференция с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, в ходе которой было высажено 100 деревьев.

Фото: акимат Алматинской области

Экологическая кампания охватила несколько районов области. В Илийском районе в акции приняли участие 2093 человека, было посажено 1290 деревьев и вывезено 77,1 тонн мусора. В Талгарском районе было посажено 600 саженцев, а в Карасайском районе при поддержке завода "Алтын-Тага" — 1000 деревьев, и более 5000 человек были мобилизованы для проведения субботней акции.

В мероприятии приняли участие общественные активисты, молодежные организации, волонтеры, предприниматели и жители города.

Фото: акимат Алматинской области

По словам регионального акимата, такие акции повышают ответственность жителей за окружающую среду и способствуют укреплению культуры чистоты.

Стоит отметить, что в Алматинской области продолжается систематическая работа в рамках программы "Таза Казахстан", реализуемой по инициативе Президента. В этом году с 28 февраля по 23 апреля в регионе было организовано 697 мероприятий, в которых приняли участие более 344 тысяч человек. За этот период было высажено более 59 тысяч деревьев и вывезено 1979 тонн мусора.

Согласно плану на 2026–2030 годы, в Алматинской области планируется ежегодно высаживать около 220 тысяч деревьев. Сегодняшние природоохранные мероприятия не только демонстрируют ощутимые результаты правительственных инициатив, но и еще раз доказывают, что общество может объединиться ради общего дела.

Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
22:51, 25 апреля 2026
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
22:51, 25 апреля 2026
"Таза Қазақстан": в Улытауской области прошла масштабная санитарная акция
17:05, 24 июня 2024
Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"
18:20, 16 октября 2025
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09
