В селе Кызылкесик области Абай открыт пожарный пост

26 апреля 2026 года в селе Кызылкесик Аксуатского района введен в эксплуатацию новый пожарный пост, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Шынгыс Аринов, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и ветераны отрасли.

Новый объект открыт в рамках программы "Ауыл құтқарушылары" и направлен на обеспечение безопасности сельских жителей. Пожарный пост укомплектован одной пожарной машиной, предусмотрены 1 водитель и 2 сотрудника.

Фото: акимат области Абай

Пост оснащен 2 переносными, 1 стационарной и 1 мобильной радиостанциями. В зону обслуживания входят села Кызылкесик, Егиндибулак и Уштобе, а также более 40 зимовок (крестьянских хозяйств). Всего охвачено 736 жилых домов и 2072 жителя.

На территории сельского округа предусмотрено 35 пожарных гидрантов. В зоне ответственности поста расположены врачебная амбулатория, школа, детский сад и здания местных исполнительных органов.

Глава региона отметил, что открытие пожарного поста является важным объектом для обеспечения безопасности населения:

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул: "Ваша работа сопряжена с риском и требует высокой ответственности. Государство и общество высоко ценят вашу верность присяге и самоотверженный труд". Это высокая оценка и большое доверие. В связи с этим в области Абай уделяется особое внимание развитию системы гражданской защиты. В 2023–2026 годах из областного бюджета выделено более 3 млрд тенге, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу. В результате закуплена современная необходимая техника. Открываемый сегодня пожарный пост в селе Кызылкесик – наглядный результат этой системной работы. Объект соответствует современным требованиям и полностью оснащен техникой и средствами связи", – сказал Берик Уали.

В ходе мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям Шынгыс Аринов наградил директора ТОО "НС-ЕРТАЛ" Ернара Набиоллаева нагрудным знаком за вклад в развитие системы гражданской защиты, а водителя-пожарного пожарной части №11 Аксуатского района Серикжана Амирова – грамотой министерства. Также начальнику караула пожарной части №11 Нурболату Ербаеву и акиму Кызылкесикского сельского округа Адильбеку Кабдолову вручены благодарственные письма акима области.

Всего по области насчитывается 326 населенных пунктов. Из них 90 находятся под защитой государственной противопожарной службы, а 170 – под защитой постов "Ауыл құтқарушылары". В настоящее время в регионе функционируют 75 таких постов. До конца текущего года планируется открыть еще 12.