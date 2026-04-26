Грузовик с мусором опрокинулся в Алматы: водитель уходил от столкновения

26 апреля 2026 года в Алматы на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По словам корреспондента Zakon.kz, "Газель", груженная строительным мусором, двигалась по Достык в северном направлении. Перед перекрестком поток начал останавливаться, и водитель, чтобы избежать столкновения, резко увел машину вправо – на тротуар.

Проехав несколько метров, он заметил на пути двух девушек и попытался их объехать. Машина ушла по склону, задела зеленые насаждения и на крутом участке опрокинулась на бок.

По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал – ни во время движения, ни при падении автомобиля. Водитель получил травмы, однако от госпитализации отказался после осмотра.

Сейчас тротуар освобождают. Для подъема автомобиля привлекли кран со стройплощадки поблизости. На месте ожидают сотрудников полиции для оформления ДТП.

По словам очевидцев, авария произошла на оживленном участке, где всегда много пешеходов, в том числе детей на велосипедах. Избежать наезда удалось буквально в последний момент.

Также сегодня, 26 апреля, грузовик без тормозов вылетел на территорию клуба в горах Алматы.