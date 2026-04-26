Происшествия

Грузовик с мусором опрокинулся в Алматы: водитель уходил от столкновения

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
26 апреля 2026 года в Алматы на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По словам корреспондента Zakon.kz, "Газель", груженная строительным мусором, двигалась по Достык в северном направлении. Перед перекрестком поток начал останавливаться, и водитель, чтобы избежать столкновения, резко увел машину вправо – на тротуар.

Фото: Zakon.kz

Проехав несколько метров, он заметил на пути двух девушек и попытался их объехать. Машина ушла по склону, задела зеленые насаждения и на крутом участке опрокинулась на бок.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал – ни во время движения, ни при падении автомобиля. Водитель получил травмы, однако от госпитализации отказался после осмотра.

Фото: Zakon.kz

Сейчас тротуар освобождают. Для подъема автомобиля привлекли кран со стройплощадки поблизости. На месте ожидают сотрудников полиции для оформления ДТП.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, авария произошла на оживленном участке, где всегда много пешеходов, в том числе детей на велосипедах. Избежать наезда удалось буквально в последний момент.

Также сегодня, 26 апреля, грузовик без тормозов вылетел на территорию клуба в горах Алматы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
