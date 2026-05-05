Зеркальные, прозрачные, плюшевые: автомобили за гранью фантастики показали в Китае

Современность подтверждает, что автомобили должны быть не только надежными, но и стильными, комфортными, умными. Китайский автопром наступает на пятки мировым лидерам, становясь выбором большинства водителей. Zakon.kz отправился в Поднебесную, чтобы лицезреть, как выглядят машины будущего.

Где сплетается прошлое, настоящее и будущее

Китай способен запасть в душу каждому. Эта страна будто живет своей жизнью, не завися ни от кого. Ее уникальные традиции объединяют далекое прошлое, настоящее и глобальное будущее. На сей раз мы держали путь в Пекин, где проживает больше 21,8 млн человек.

Весной здесь особенно атмосферно: погода солнечная, город утопает в зелени, а жители с улыбкой приветствуют "Нихао". Небоскребы без пафоса, идеальные дороги, свеженькие "тачки", а также бесконечный трафик мопедов и велосипедов, на которых гоняют даже пенсионеры и женщины вместе с детьми.

Но больше всего впечатляет, как каждое дерево окутывают заботой: казалось бы, оно аварийное, но его не спиливают, а "штопают", оставляя шанс на существование.

"У каждого дерева есть свой паспорт. Их маркируют табличками, на которых имеется QR-код, пройдя по нему, можно узнать полное описание, какое это дерево, сколько ему лет, всю его историю. Много долгожителей, например, в парке Ритан есть дерево, которому 1100 лет. Людям нравится отдыхать под их тенью, кормить белочек и загадывать желания", – рассказал Френк, который сопровождал нас в поездке.

Его китайское имя для нас показалось сложным, поэтому мы быстро нашли ему другое, более подходящее ему на наш взгляд. Парню 23 года, он на протяжении нескольких лет учился в Англии, поэтому хорошо говорит по-английски.

Прогуливаясь в районе Дунчэн, в автомате мы взяли наушники, в которых виртуальный гид на русском языке рассказывал историю старейших храмовых дворцов на территории. Например, храм Неба – шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна, он вручную построен в 1420 году. Это было место, где императоры династий Мин и Цин приносили жертвы Небу, молились о дожде и хорошем урожае. Сейчас парк притягивает множество туристов.

Автобум

Главным поводом визита стал грандиозный Пекинский международный автосалон. Это глобальная площадка для демонстрации сверхвозможностей машин. Мировые бренды представили около 1500 автомобилей, из них 181 оказались премьерой и 71 концепт-каров. Буквально яблоку было негде упасть: на выставку приехали 1,28 млн посетителей за 10 дней из разных уголков Земли. Они с любопытством рассматривали машины: от плюшевых и зеркальных до летающих.

Особое внимание к себе привлекла выставочная зона OMODA и JAECOO – суббрендов компании Chery. Оба бренда уже официально представлены на рынке Казахстана с 2023 и 2024 годов. Здесь же на Auto China 2026 стало известно о переходе брендов под дистрибьюцию Astana Motors. В целом, автомобили OMODA с выразительным дизайном и современными цифровыми решениями ориентированы на городскую аудиторию, тогда как практичные SUV JAECOO с высоким уровнем оснащения – на тех, кто ведет активный образ жизни.

"Наша цель – быть в числе лидеров: мы не просто вышли на рынок, а намерены завоевать его. Всего за три года бренд достиг объема продаж в один миллион автомобилей и стал одним из самых быстрорастущих в отрасли. Нас выбирает молодое поколение – те, кто хочет выделяться, быть в тренде и получать вдохновение за рулем. С нашими автомобилями они уверенно идут к своим целям без компромиссов. OMODA и JAECOO – бренды для тех, кто ценит активный образ жизни и энергию движения. Наши автомобили отвечают современным требованиям, учитывают экологию и оснащены умными технологиями, которые помогают водителю", – отметил региональный директор OMODA и JAECOO Чэнь Лэй.

Наперегонки с аттракционами

Чтобы испытать возможности китайских автомобилей, мы отправились на скоростном поезде из Пекина в Уху. Дорога заняла всего четыре часа, учитывая, что транспорт двигался со скоростью 350 км в час. В пути наблюдали череду населенных пунктов с сочными зелеными рисовыми полями в воде. Здесь нет пустых земель, каждый клочок земли засеян, и земледелие очень развито. По сравнению со столицей, где бурлит жизнь, провинция оказалась очень тихой: дороги пустые, на улицах малолюдно, в 22:00 в окнах уже тушат свет. Зато город – промышленный, благодаря чему трехмиллионное население обеспечено постоянной работой. Но по-прежнему вокруг очень красиво.

Тест-драйв проводился в самом сердце парка развлечений, поэтому за рулем автомобилей OMODA и JAECOO, казалось, что едешь наперегонки с аттракционами. Локация разделена на четыре трассы, где можно проверить скорость автомобиля, его устойчивость и интеллектуальные способности. Участники отметили, что модели OMODA и JAECOO быстро разгоняются, легко совершают крутые повороты и мгновенно тормозят. А умные технологии позволяют припарковаться без участия водителя.

"Я проехал на разных моделях OMODA и JAECOO. У них энергоемкая подвеска, хорошие моторы, как гибридные установки и электрические версии. Динамика потрясающая. Автомобили мощные, центр тяжести низкий, благодаря этому автомобилем легко управлять. Хотелось бы отметить именно OMODA О4 – он насыщенно яркий, с интересным дизайном, с виду компактный, но внутри достаточно просторный", – поделился директор дистрибьюции OMODA и JAECOO в Казахстане Александр Абрамов.

Доля китайских брендов на рынке Казахстана составила около 40% в 2025 году, и эти цифры стремительно растут. OMODA и JAECOO широко распространены в Европе и странах Юго-Восточной Азии и являются одним из крупнейших производителей в Китае. По мнению менеджера по продуктам OMODA и JAECOO в Казахстане Еркебулана Камбарбаева, для Казахстана присутствие этих брендов на рынке открывает возможности перенимать успешные решения и адаптировать их под особенности своего локального рынка.

"Astana Motors – крупнейшая компания по продаже и производству автомобилей в Казахстане. Мы продаем и производим больше 20 моделей машин корейских и китайских брендов. В структуре компании несколько предприятий по производству автомобилей, а также заводы по производству автокомпонентов. JAECOO присутствует на рынке Казахстана с 2024 года, в числе официально представленных моделей: пятиместный среднеразмерный J7 и более крупный семиместный кроссовер J8. Сейчас мы находимся на этапе переговоров по запуску производства OMODA O4 в 2027 году на базе нашего мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы," – комментирует менеджер по продуктам OMODA и JAECOO в Казахстане Еркебулан Камбарбаев.

Вдохновляющие и мотивирующие

OMODA и JAECOO могут похвастаться не только мощностями, надежностью и умными решениями, но и креативом. В шоуруме были оформлены локации, подчеркивающие предназначение автомобилей. Например, модели JAECOO J5, J7 и J8 – отличный вариант для любителей тимбилдинга, путешествий и спорта. А вот OMODA О4 и О5 вдохновляют на творчество, искусство и развлечения.

Стоит отдельно рассказать про выставочную коллекцию OMODA C7 – она полностью зеркальная, гламурная, стильная, будто говорящая: "Взгляни на себя и вперед покорять мир". Также неподалеку от нее красовалась машина с прозрачным кузовом, где детально можно рассмотреть внутреннее устройство автомобиля.

В автошоу приняли участие и роботы, которые уже работают в разных отраслях в Китае – консультантами, музыкантами, регулировщиками и медиками. Они передвигаются человеческой походкой, разговаривают, отвечают на вопросы, играют на музыкальных инструментах. Сами производители отмечают, что они созданы для облегчения труда человека, а не его вытеснение с рынка.

Китайский автопром демонстрирует, что взял верный курс, делая акцент на стильном дизайне, мощности, комфорте, надежности и умных технологиях. Их автомобили сочетают в себе все необходимое для безопасности не только человеческой жизни, но и окружающей среды.

Партнерский материал