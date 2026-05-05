События

Зеркальные, прозрачные, плюшевые: автомобили за гранью фантастики показали в Китае

Зеркальные, прозрачные, плюшевые: автомобили за гранью фантастики показали в Китае
05.05.2026 11:00
Современность подтверждает, что автомобили должны быть не только надежными, но и стильными, комфортными, умными. Китайский автопром наступает на пятки мировым лидерам, становясь выбором большинства водителей. Zakon.kz отправился в Поднебесную, чтобы лицезреть, как выглядят машины будущего.

Где сплетается прошлое, настоящее и будущее

Китай способен запасть в душу каждому. Эта страна будто живет своей жизнью, не завися ни от кого. Ее уникальные традиции объединяют далекое прошлое, настоящее и глобальное будущее. На сей раз мы держали путь в Пекин, где проживает больше 21,8 млн человек.

Весной здесь особенно атмосферно: погода солнечная, город утопает в зелени, а жители с улыбкой приветствуют "Нихао". Небоскребы без пафоса, идеальные дороги, свеженькие "тачки", а также бесконечный трафик мопедов и велосипедов, на которых гоняют даже пенсионеры и женщины вместе с детьми.

Но больше всего впечатляет, как каждое дерево окутывают заботой: казалось бы, оно аварийное, но его не спиливают, а "штопают", оставляя шанс на существование.

"У каждого дерева есть свой паспорт. Их маркируют табличками, на которых имеется QR-код, пройдя по нему, можно узнать полное описание, какое это дерево, сколько ему лет, всю его историю. Много долгожителей, например, в парке Ритан есть дерево, которому 1100 лет. Людям нравится отдыхать под их тенью, кормить белочек и загадывать желания", – рассказал Френк, который сопровождал нас в поездке.

Его китайское имя для нас показалось сложным, поэтому мы быстро нашли ему другое, более подходящее ему на наш взгляд. Парню 23 года, он на протяжении нескольких лет учился в Англии, поэтому хорошо говорит по-английски.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прогуливаясь в районе Дунчэн, в автомате мы взяли наушники, в которых виртуальный гид на русском языке рассказывал историю старейших храмовых дворцов на территории. Например, храм Неба – шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна, он вручную построен в 1420 году. Это было место, где императоры династий Мин и Цин приносили жертвы Небу, молились о дожде и хорошем урожае. Сейчас парк притягивает множество туристов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Автобум

Главным поводом визита стал грандиозный Пекинский международный автосалон. Это глобальная площадка для демонстрации сверхвозможностей машин. Мировые бренды представили около 1500 автомобилей, из них 181 оказались премьерой и 71 концепт-каров. Буквально яблоку было негде упасть: на выставку приехали 1,28 млн посетителей за 10 дней из разных уголков Земли. Они с любопытством рассматривали машины: от плюшевых и зеркальных до летающих.

Фото: Zakon.kz

Фото: Astana Motors

Особое внимание к себе привлекла выставочная зона OMODA и JAECOO – суббрендов компании Chery. Оба бренда уже официально представлены на рынке Казахстана с 2023 и 2024 годов. Здесь же на Auto China 2026 стало известно о переходе брендов под дистрибьюцию Astana Motors. В целом, автомобили OMODA с выразительным дизайном и современными цифровыми решениями ориентированы на городскую аудиторию, тогда как практичные SUV JAECOO с высоким уровнем оснащения – на тех, кто ведет активный образ жизни.

"Наша цель – быть в числе лидеров: мы не просто вышли на рынок, а намерены завоевать его. Всего за три года бренд достиг объема продаж в один миллион автомобилей и стал одним из самых быстрорастущих в отрасли. Нас выбирает молодое поколение – те, кто хочет выделяться, быть в тренде и получать вдохновение за рулем. С нашими автомобилями они уверенно идут к своим целям без компромиссов. OMODA и JAECOO – бренды для тех, кто ценит активный образ жизни и энергию движения. Наши автомобили отвечают современным требованиям, учитывают экологию и оснащены умными технологиями, которые помогают водителю", – отметил региональный директор OMODA и JAECOO Чэнь Лэй.

Фото: Zakon.kz

Наперегонки с аттракционами

Чтобы испытать возможности китайских автомобилей, мы отправились на скоростном поезде из Пекина в Уху. Дорога заняла всего четыре часа, учитывая, что транспорт двигался со скоростью 350 км в час. В пути наблюдали череду населенных пунктов с сочными зелеными рисовыми полями в воде. Здесь нет пустых земель, каждый клочок земли засеян, и земледелие очень развито. По сравнению со столицей, где бурлит жизнь, провинция оказалась очень тихой: дороги пустые, на улицах малолюдно, в 22:00 в окнах уже тушат свет. Зато город – промышленный, благодаря чему трехмиллионное население обеспечено постоянной работой. Но по-прежнему вокруг очень красиво.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Тест-драйв проводился в самом сердце парка развлечений, поэтому за рулем автомобилей OMODA и JAECOO, казалось, что едешь наперегонки с аттракционами. Локация разделена на четыре трассы, где можно проверить скорость автомобиля, его устойчивость и интеллектуальные способности. Участники отметили, что модели OMODA и JAECOO быстро разгоняются, легко совершают крутые повороты и мгновенно тормозят. А умные технологии позволяют припарковаться без участия водителя.

"Я проехал на разных моделях OMODA и JAECOO. У них энергоемкая подвеска, хорошие моторы, как гибридные установки и электрические версии. Динамика потрясающая. Автомобили мощные, центр тяжести низкий, благодаря этому автомобилем легко управлять. Хотелось бы отметить именно OMODA О4 – он насыщенно яркий, с интересным дизайном, с виду компактный, но внутри достаточно просторный", – поделился директор дистрибьюции OMODA и JAECOO в Казахстане Александр Абрамов.
Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Доля китайских брендов на рынке Казахстана составила около 40% в 2025 году, и эти цифры стремительно растут. OMODA и JAECOO широко распространены в Европе и странах Юго-Восточной Азии и являются одним из крупнейших производителей в Китае. По мнению менеджера по продуктам OMODA и JAECOO в Казахстане Еркебулана Камбарбаева, для Казахстана присутствие этих брендов на рынке открывает возможности перенимать успешные решения и адаптировать их под особенности своего локального рынка.

"Astana Motors – крупнейшая компания по продаже и производству автомобилей в Казахстане. Мы продаем и производим больше 20 моделей машин корейских и китайских брендов. В структуре компании несколько предприятий по производству автомобилей, а также заводы по производству автокомпонентов. JAECOO присутствует на рынке Казахстана с 2024 года, в числе официально представленных моделей: пятиместный среднеразмерный J7 и более крупный семиместный кроссовер J8. Сейчас мы находимся на этапе переговоров по запуску производства OMODA O4 в 2027 году на базе нашего мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы," – комментирует менеджер по продуктам OMODA и JAECOO в Казахстане Еркебулан Камбарбаев.

Вдохновляющие и мотивирующие

OMODA и JAECOO могут похвастаться не только мощностями, надежностью и умными решениями, но и креативом. В шоуруме были оформлены локации, подчеркивающие предназначение автомобилей. Например, модели JAECOO J5, J7 и J8 – отличный вариант для любителей тимбилдинга, путешествий и спорта. А вот OMODA О4 и О5 вдохновляют на творчество, искусство и развлечения.

Фото: Zakon.kz

Стоит отдельно рассказать про выставочную коллекцию OMODA C7 – она полностью зеркальная, гламурная, стильная, будто говорящая: "Взгляни на себя и вперед покорять мир". Также неподалеку от нее красовалась машина с прозрачным кузовом, где детально можно рассмотреть внутреннее устройство автомобиля.

Фото: Zakon.kz

В автошоу приняли участие и роботы, которые уже работают в разных отраслях в Китае – консультантами, музыкантами, регулировщиками и медиками. Они передвигаются человеческой походкой, разговаривают, отвечают на вопросы, играют на музыкальных инструментах. Сами производители отмечают, что они созданы для облегчения труда человека, а не его вытеснение с рынка.

Китайский автопром демонстрирует, что взял верный курс, делая акцент на стильном дизайне, мощности, комфорте, надежности и умных технологиях. Их автомобили сочетают в себе все необходимое для безопасности не только человеческой жизни, но и окружающей среды.

Партнерский материал

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Следите за новостями zakon.kz в:
