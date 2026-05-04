#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
События

Американец назначен новым главой Авиационной администрации Казахстана: что о нем известно

ААК, новое назначение, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:16 Фото: Telegram/caa_kaz
Назначен новый глава АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК). Им стал специалист из США Майкл Дэниел, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня объявила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК:

"С 4 мая 2026 года главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен Майкл Дэниел. Майкл Дэниел имеет профильное авиационное образование, окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл (США) по специальности "Аэронавтика", и более 40 лет опыта в сфере гражданской авиации".
Майкл Дэниел, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:16

Фото: Telegram/caa_kaz

Профессиональную деятельность Майкл Дэниел начал в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики.

Также новый глава ААК имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке, Вашингтоне, с 2006 по 2009 год руководил международным офисом FAA в Сингапуре и Пекине, где осуществлял надзор за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности.

В разные годы он возглавлял профильные международные инициативы, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщению, курировал вопросы международного надзора и оценки безопасности, занимал ряд руководящих должностей, в течение ряда лет сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Майкл Дэниел обладает значительным международным опытом в области обеспечения безопасности полетов, сертификации авиакомпаний и развития систем государственного надзора в гражданской авиации.

"Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых рейсов из Казахстана в США".Пресс-служба КГА

С апреля 2022 года генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" был Каталин Раду. Он 19 марта 2025 года объявил, что покинул пост гендиректора ААК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы
13:38, 04 мая 2026
Казахстан перешагнул отметку в 20,5 млн жителей – новые данные статистики
Каталин Раду покинул пост генерального директора Авиационной администрации Казахстана
11:24, 20 марта 2025
Каталин Раду покинул пост генерального директора Авиационной администрации Казахстана
назначение
21:29, 23 февраля 2024
Асем Сеитова стала новым замгендиректора авиационной Администрации Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Хочу испытать себя&quot;: Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: