Американец назначен новым главой Авиационной администрации Казахстана: что о нем известно

Назначен новый глава АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК). Им стал специалист из США Майкл Дэниел, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня объявила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК:

"С 4 мая 2026 года главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен Майкл Дэниел. Майкл Дэниел имеет профильное авиационное образование, окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл (США) по специальности "Аэронавтика", и более 40 лет опыта в сфере гражданской авиации".

Профессиональную деятельность Майкл Дэниел начал в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики.

Также новый глава ААК имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке, Вашингтоне, с 2006 по 2009 год руководил международным офисом FAA в Сингапуре и Пекине, где осуществлял надзор за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности.

В разные годы он возглавлял профильные международные инициативы, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщению, курировал вопросы международного надзора и оценки безопасности, занимал ряд руководящих должностей, в течение ряда лет сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Майкл Дэниел обладает значительным международным опытом в области обеспечения безопасности полетов, сертификации авиакомпаний и развития систем государственного надзора в гражданской авиации.

"Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых рейсов из Казахстана в США". Пресс-служба КГА

С апреля 2022 года генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" был Каталин Раду. Он 19 марта 2025 года объявил, что покинул пост гендиректора ААК.