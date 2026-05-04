"Отпраздновал" свадьбу на перекрестке: выходка казахстанца обернулась арестом

34-летнего жителя Шымкента привлекли к ответственности за грубое нарушение общественного порядка и опасное поведение на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), водитель намеренно устроил дрифт на перекрестке улиц, выполняя резкие маневры, выезжая на встречную полосу и демонстративно игнорируя правила дорожного движения.

Сам правонарушитель объяснил, что таким способом он решил отметить радостное событие – свадьбу своего младшего брата.

В результате оперативных мер нарушитель был задержан и взят под арест.

"Подобное поведение на дорогах категорически недопустимо. Любые опасные маневры и попытки самовыражения за рулем, создающие угрозу окружающим, будут жестко пресекаться". Пресс-служба ДП Шымкента

