С моста – в суд: нарушитель из области Абай привлечен к ответственности

Житель области Абай привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка на городском мосту, сообщает Zakon.kz.

21 августа в области Абай 40-летний мужчина на новом мосту забрался на один из его пилонов, чем вызвал тревогу у очевидцев и потребовал немедленного вмешательства экстренных служб. Об этом передает пресс-служба ДП области Абай.

"Сотрудники полиции задержали его и доставили в специализированное медицинское учреждение, предназначенное для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

За грубое нарушение общественного порядка гражданин привлечен к административной ответственности. В ближайшее время материалы будут направлены в суд.

