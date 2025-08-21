С моста – в суд: нарушитель из области Абай привлечен к ответственности
Житель области Абай привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка на городском мосту, сообщает Zakon.kz.
21 августа в области Абай 40-летний мужчина на новом мосту забрался на один из его пилонов, чем вызвал тревогу у очевидцев и потребовал немедленного вмешательства экстренных служб. Об этом передает пресс-служба ДП области Абай.
"Сотрудники полиции задержали его и доставили в специализированное медицинское учреждение, предназначенное для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
За грубое нарушение общественного порядка гражданин привлечен к административной ответственности. В ближайшее время материалы будут направлены в суд.
