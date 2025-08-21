#АЭС в Казахстане
Происшествия

С моста – в суд: нарушитель из области Абай привлечен к ответственности

Семей, город Семей, виды города Семея, мост в Семее , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 01:07 Фото: primeminister.kz
Житель области Абай привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка на городском мосту, сообщает Zakon.kz.

21 августа в области Абай 40-летний мужчина на новом мосту забрался на один из его пилонов, чем вызвал тревогу у очевидцев и потребовал немедленного вмешательства экстренных служб. Об этом передает пресс-служба ДП области Абай.

"Сотрудники полиции задержали его и доставили в специализированное медицинское учреждение, предназначенное для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

За грубое нарушение общественного порядка гражданин привлечен к административной ответственности. В ближайшее время материалы будут направлены в суд.

В одном из регионов Казахстана, служебное авто выехало на встречку и врезалось в мотоциклиста.

Фото Алия Абди
Алия Абди
