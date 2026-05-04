"Простите ошибку": суд поставил точку в скандале с участием КВН-щика Акылбека Скендирова

Казахстанского юмориста, КВН-щика Акылбека Скендирова оштрафовали на 86 500 тенге. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принял кызылординский суд после скандала с участием Скендирова, который произошел в поезде.

"Постановлением административного суда Кызылорды данный гражданин признан виновным, принято решение в виде административного штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге. – Прим. ред.)", – сообщили нам в пресс-службе ДП на транспорте сегодня, 4 мая 2026 года.

Днем ранее КВН-щик у себя в Instagram опубликовал неоднозначное видео.

"Простите ошибку", – подписал публикацию Скендиров, сопроводив запись ржущим смайликом.

Ранее сообщалось, что в Казнете обсуждают скандал в поезде с участием Акылбека Скендирова. Об инциденте в соцсетях рассказала казахстанка. По ее словам, она с ребенком 26 апреля 2026 года ехала в поезде №117, следовавшем по пути Кызылорда – Павлодар. Женщина отметила, что ночью на станции Казалы в их купе оказался другой пассажир. Изначально ему было назначено место №29, однако впоследствии он был пересажен на место №1. Пассажир, как утверждала казахстанка, находился в состоянии алкогольного опьянения, "начал приставать, оскорблять и вести себя агрессивно".