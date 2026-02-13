#Казахстан в сравнении
Владеющая сетью магазинов одежды бизнесвумен получила 7 лет лишения свободы в Караганде

В Караганде предпринимательницу осудили за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сегодня, 13 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в июле 2025 года сотрудниками ДП на транспорте установлена и задержана 34-летняя жительница Караганды, индивидуальный предприниматель, владеющая сетью магазинов по продаже одежды, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.

"По факту незаконного сбыта наркотических средств транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. Решением Казыбекбийского районного суда Караганды подозреваемая признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

По данным следствия, задержанная с целью незаконного обогащения осуществляла сбыт синтетических наркотических веществ путем размещения так называемых "закладок" на территории города. В ходе задержания у нее было изъято 13 свертков с веществом синтетического происхождения общим весом около 5 гр.

В результате проведенного обыска по месту жительства подозреваемой также было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш общим весом более 6 гр., которое, по ее словам, предназначалось для личного потребления.

ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области сотрудники МВД провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 11 участников наркогруппы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
