Берик Асылов поздравил Асем Орынбай с блестящей победой на этапе Кубка мира

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, являющийся также президентом Национальной Федерации спортивной стрельбы, поздравил Асем Орынбай с блестящей победой на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, передает Zakon.kz.

Об этом 5 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. По данным надзорного органа, в первый же день соревнований в упражнении "скит" она продемонстрировала высочайший уровень мастерства, завоевав золотую медаль и установив новый мировой рекорд – 33 точных попадания из 36 возможных.

"Этот результат – не только личное достижение спортсменки, но и важная победа для всего казахстанского спорта. Он подтверждает высокий потенциал нашей сборной и является ярким примером целеустремленности, дисциплины и силы характера", – говорится в сообщении.

Серебряную медаль завоевала представительница Китая Жианг Итинг, бронзовую – представительница Италии Мартина Бартоломей.

Со 2 по 11 мая 2026 года в Алматинской области на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова проходит этап Кубка мира по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие порядка 550 спортсменов и официальных лиц из 42 стран мира.

Кубок мира является рейтинговым турниром Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), который позволяет спортсменам повысить позиции в мировом рейтинге и дает возможность получить квоты на участие в Олимпийских играх 2028 года.