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Автобусный парк пылал ночью в Костанае

Общественный транспорт, автобус, междугородние перевозки, межобластные автобусы, межгород , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 02:43 Фото: Zakon.kz
Ночью 24 сентября огнеборцы Костаная тушат загорание автобусов в автомобильном боксе на территории автобусного парка, сообщает Zakon.kz.

Посреди ночи на пульт "101" от службы охраны поступило сообщение о задымлении в автомобильном боксе на территории автобусного парка в Костанае.
Несмотря на высокую плотностью дыма, звенья газодымозащитной службы определили, что в боксе происходит возгорание пяти автобусов.
Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня и спасти от пожара 27 городских маршрутных автобусов и конструкции бокса.

Ранее стало известно, что зерно на дороге стало причиной аварии в Костанае.

Аксинья Титова
МЧС РК Костанай 2024 год Автобусы Пожары
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