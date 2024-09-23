Автобусный парк пылал ночью в Костанае

Ночью 24 сентября огнеборцы Костаная тушат загорание автобусов в автомобильном боксе на территории автобусного парка, сообщает Zakon.kz.

Посреди ночи на пульт "101" от службы охраны поступило сообщение о задымлении в автомобильном боксе на территории автобусного парка в Костанае.

Несмотря на высокую плотностью дыма, звенья газодымозащитной службы определили, что в боксе происходит возгорание пяти автобусов.

Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня и спасти от пожара 27 городских маршрутных автобусов и конструкции бокса.

Ранее стало известно, что зерно на дороге стало причиной аварии в Костанае.