События

Токаев лично передал Золотую звезду и орден "Отан" сыну ветерана ВОВ Кенжебая Маденова

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в торжественной обстановке передал знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан" – Махамбету Кенжебайулы, сыну "Халық қаһарманы" Кенжебая Маденова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими кадрами торжественной церемонии 6 мая 2026 года поделились в Telegram-канале Акорды.

Маденов Кенжебай Маденович родился 19 февраля 1925 года в селе Актай-сай Каракольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

С 1950 по 1974 год он служил в органах КГБ КазССР по Западно-Казахстанской и Гурьевской областям. Умер 26 декабря 1974 года.

В 1944 году К.М. Маденов в возрасте 19 лет был назначен командиром взвода 5-й роты 2-го батальона 1008-го полка 266-й стрелковой дивизии.

29 апреля 1945 года К.М. Маденов проявил пример героизма и храбрости в битве за Берлин. Во время Берлинской операции взводу под командованием К.М. Маденова было поручено водружение Красного Флага на крыше Ратуши, важнейшего административного центра города после Рейхстага. Приказ был с честью выполнен.

Это событие вдохновило бойцов советской армии и способствовало успеху дальнейшего решительного наступления.

Сведения об этом подвиге воинского подразделения под командованием К.М. Маденова содержатся в книгах "Воспоминания и размышления" маршала Советского Союза Г.К. Жукова, "Весна Победы" члена военного совета 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Ф.Е. Бокова, "Штурм Берлина", изданной Министерством вооруженных сил СССР в 1948 году.

Про битву за Ратушу в выпуске журнала "Қазақстан коммунисі" от 6 июня 1970 года писал и сам К.М. Маденов.

Его имя вошло в школьные учебники "История Казахстана", изданные в 1985, 1993 и 2004 годах. О подвиге К.М. Маденова также рассказали немецкие журналисты Клаус Похе и Ганс Олива в книге "Когда кончалась ночь".

В память о герое в декабре 2001 года на здании ДКНБ по Атырауской области была установлена мемориальная доска.

В 2005 году именем Кенжебая Маденова названа улица в Атырау.

Маденов Кенжебай Маденович, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 13:22

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что указом Касым-Жомарта Токаева за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, участнику ВОВ Маденову Кенжебаю Маденовичу посмертно присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
