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Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден "Отан"

Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден &quot;Отан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:23 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил "Халық қаһарманы" Сату Токпакбаеву знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан". Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Напомним, президент присвоил звание "Халық қаһарманы" экс-главе КНБ Сату Токпакбаеву 10 сентября.

Церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны "Халық қаһарманы" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" состоялась в Акорде.

Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден "Отан", фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:23

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны.

Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден "Отан", фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:23

Фото: akorda.kz

"Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения Независимости Казахстаном вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана", – подчеркнул глава государства.

Сат Токпакбаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны.

Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден "Отан", фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:23

Фото: akorda.kz

"Я целиком и полностью разделяю ваши усилия по построению Справедливого Казахстана и вашу политику, направленную на превращение нашей Отчизны в страну, отвечающую чаяниям народа. Я неизменно поддерживаю ваш курс на укрепление нашей Независимости! Пусть в Казахстане никогда не будет ни внутренних, ни внешних конфликтов! Пусть в нашей стране всегда царят стабильность, единство и сплоченность", – сказал "Халық қаһарманы".
Экс-глава КНБ получил из рук Токаева Золотую звезду и орден "Отан", фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:23

Фото: akorda.kz

В торжественном мероприятии также приняли участие государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух заместителей председателя КНБ РК – Руслана Сейсембаева и Аскара Амерханова.

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