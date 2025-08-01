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Политика

Токаев вручил ветерану КТЖ знак особого отличия и орден "Отан"

Касым-Жомарт Токаев, указ, ветеран КТЖ, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 августа 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев вручил ветерану АО "НК "Қазақстан темір жолы" Калтаю Самбетову знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы Акорды:

"Указом президента за выдающийся вклад в развитие железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" – присвоены Самбетову Калтаю, ветерану Национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Фото: rail-news.kz

Не так давно почетный железнодорожник заявлял, что сегодня железная дорога – это не просто средство передвижения и перевозки грузов, а мощный двигатель экономики, оказывающий влияние на развитие регионов, промышленности и международных торговых связей.

3 июля 2025 года Талгата Алдыбергенова назначили новым председателем правления национальной компании. Ранее он занимал должность заместителя.

А уже 31 июля новый глава КТЖ рассказал Токаеву, что по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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