Полиция Алматы мониторила соцсети и нашла "интересный" магазин
Фото: pixabay
В Алматы полиция во время мониторинга социальных сетей выявила и пресекла факт незаконной продажи пневматического и холодного оружия, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, в результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята партия пневматического оружия, а также холодное оружие.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в полиции, этот случай – не единичный. Работа по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота оружия ведется на системной основе.
С начала проведения целевых мероприятий районными подразделениями полиции из незаконного оборота изъято 619 единиц запрещенных предметов, по выявленным фактам начаты досудебные расследования.
5 мая в КНБ рассказали о пресечении контрабанды оружия на границе.
