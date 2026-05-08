Опасные "покатушки" в Алматы: водителей жестко наказали за ночной дрифт
Фото: pexels
В Алматы несколько водителей устроили опасное дрифт-шоу за оживленных участках дорог. Их привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что в отношении любителей экстремальной езды составлены административные материалы сразу по нескольким статьям.
Так, по решению суда один из нарушителей подвергнут административному аресту сроком на 5 суток, второму назначен административный штраф.
"Каждый факт агрессивного вождения получает правовую оценку, а виновные привлекаются к ответственности в полном объеме", – заверили стражи порядка.
Немного ранее мы также рассказывали, что в Экибастузе водитель "изобрел" госномера из картона и лишился авто.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript