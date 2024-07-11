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Ерлан Карин: Новый закон завершил правовое оформление всех инициатив по защите прав женщин и детей

Госсоветник о законе против бытового насилия: Важно, чтобы общество само не допускало такие явления, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 09:35 Фото: ortcom.kz
Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал принятие нового закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу "24.kz" он отметил, что меры по защите прав женщин и детей озвучивались и принимались поэтапно.

Так, в свое время была укреплена штатная численность соответствующих подразделений полиции, введена специализация женщин-следователей по расследованию дел по семейно-бытовому насилию.

С прошлого года подобные преступления выявляются не только по заявлениям потерпевших, но и по показаниям свидетелей, соседей, записей видеокамер и т.д. Вдобавок исключена возможность повторного примирения сторон. В целом усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие.

Таким образом, принятый закон завершает правовое оформление всех ранее выдвинутых инициатив по защите прав женщин и детей, оформляет их в единую правовую концепцию. При этом суть закона не в том, что ужесточается ответственность, а принимаются разного рода правовые механизмы для защиты прав женщин и детей.

Ерлан Карин отметил, что глава государства на встрече с журналистами в Акорде в своем выступлении прокомментировал принятие этого закона, сказав, что цель этого и других законов – это не наказание, цель – формирование новой правовой культуры.

По мнению госсоветника, важно, чтобы общество само не допускало и участвовало в противодействии подобного рода деструктивным социальным явлениям. Задача в том, чтобы казахстанцы сами, через разного рода механизмы – воспитательную работу, работу СМИ, открытые обсуждения в ходе различных дискуссий – способствовали тому, чтобы в обществе укоренялись новые принципы, которые будут блокировать подобного рода вещи. Это взаимоуважение, толерантность, терпимость, уважение прав других людей, неприятие в целом насилия как такового.

"Задача государства – формирование правовых условий. Но сможем ли мы искоренить какие-то негативные явления и поставить заслон – это зависит от всего общества, от каждого гражданина", – сказал Ерлан Карин.


Ранее сообщалось, что в Казахстане с 16 июня 2024 года начинает действовать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный главой государства 15 апреля 2024 года. О том, что предусматривает закон, подробнее можно прочитать здесь.

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