В Казахстане хотят ввести новую категорию в Предпринимательский кодекс

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года заявил, что в Предпринимательский кодекс Казахстана планируют внести категорию "самозанятый предприниматель" для граждан, которые самостоятельно ведут бизнес и платят налоги, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Предпринимательском кодексе РК на сегодняшний день отсутствует категория "самозанятый предприниматель", однако сейчас ее планируется ввести. "По всем признакам это бизнесмен. Он занимается своим бизнесом, сам с собой, платит сам за себя налоги и ведет активную деятельность, и это ему позволяет зарабатывать. Причем он делает это платно – платные услуги либо товары. Поэтому сейчас мы эти изменения будем вносить, но суть от этого не меняется. Я сейчас не говорю про законодательные вещи", – дополнил Жумангарин. Ранее он заявил, что вопрос повышения минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тыс. тенге сейчас прорабатывается.

