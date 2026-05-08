#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
События

Косшы завершает масштабную газификацию в год своего пятилетия

аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:42 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Для молодого и динамично развивающегося Косшы, который в этом году отмечает свой пятилетний юбилей в статусе города, посещение акима Акмолинской области Марата Ахметжанова стал знаковым событием, сообщает Zakon.kz.

Программа поездки была предельно насыщенной, однако без внимания акима не могли остаться самые острые и актуальные вопросы ЖКХ: тепло, вода, свет и газ. Именно от их решения зависит, станет ли быстрорастущий город по-настоящему комфортным домом для тысяч семей.

Косшы – это первый населенный пункт, получивший статус города непосредственно указом главы государства. Этот переход из категории села в город накладывает на нас особую ответственность, поэтому развитие инфраструктуры Косшы находится на особом контроле. За этот короткий по историческим меркам период здесь произошли колоссальные изменения. Мы планомерно решаем вопросы газификации: в прошлом году была запущена первая очередь, а в текущем году мы намерены полностью завершить этот процесс. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию к Дню города, а до осени мы запустим и третью, обеспечив стабильным газом частный сектор и социальные объекты", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Вопрос теплоснабжения решается комплексно и прагматично. Вместо затяжного строительства новых объектов было принято решение о глубокой модернизации центральной котельной. Замена котла позволит увеличить ее мощность с 36 до 56 Гкал, что не только покроет текущие нужды, но и создаст резерв для строящихся микрорайонов. Особое поручение акима коснулось жилого комплекса "Diamond park": благодаря замене труб на сеть большего диаметра проблема с теплом для семей дольщиков будет окончательно закрыта.

вода, фильтр, завод, Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:42

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Параллельно город делает мощный рывок в обеспечении качественной питьевой водой. Запуск водозаборных сооружений от Нижнеромановского месторождения и проектирование новых канализационных очистных сооружений (КОС) – это проекты, которые определяют экологическое и коммунальное благополучие Косшы на десятилетия вперед. Строительство новых электросетей в 19-м и 20-м микрорайонах, а также полная электрификация Тайтобе подтверждают: город растет не хаотично, а вслед за развитием жизненно важной инфраструктуры.

Жизнь в Косшы становится мобильной и современной. Руководитель региона проинспектировал строительство новых дорог и обсудил перспективы интеграции города в столичную транспортную систему через проект LRT. Пятилетие города – это не просто праздник, а точка отсчета новой реальности, где на месте вчерашних сельских проблем вырастает современная городская среда с надежными коммуникациями и высоким качеством жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
строительство школы
19:26, 18 августа 2023
Три новые школы построят в городе Косшы
Косшы, площадки
19:22, 16 апреля 2026
Больше, чем просто новостройки: как в Косшы создают места для отдыха
Назначен новый аким города Косшы
17:16, 11 ноября 2024
Назначен новый аким города Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: