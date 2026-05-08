Косшы завершает масштабную газификацию в год своего пятилетия

Для молодого и динамично развивающегося Косшы, который в этом году отмечает свой пятилетний юбилей в статусе города, посещение акима Акмолинской области Марата Ахметжанова стал знаковым событием, сообщает Zakon.kz.

Программа поездки была предельно насыщенной, однако без внимания акима не могли остаться самые острые и актуальные вопросы ЖКХ: тепло, вода, свет и газ. Именно от их решения зависит, станет ли быстрорастущий город по-настоящему комфортным домом для тысяч семей.

Косшы – это первый населенный пункт, получивший статус города непосредственно указом главы государства. Этот переход из категории села в город накладывает на нас особую ответственность, поэтому развитие инфраструктуры Косшы находится на особом контроле. За этот короткий по историческим меркам период здесь произошли колоссальные изменения. Мы планомерно решаем вопросы газификации: в прошлом году была запущена первая очередь, а в текущем году мы намерены полностью завершить этот процесс. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию к Дню города, а до осени мы запустим и третью, обеспечив стабильным газом частный сектор и социальные объекты", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Вопрос теплоснабжения решается комплексно и прагматично. Вместо затяжного строительства новых объектов было принято решение о глубокой модернизации центральной котельной. Замена котла позволит увеличить ее мощность с 36 до 56 Гкал, что не только покроет текущие нужды, но и создаст резерв для строящихся микрорайонов. Особое поручение акима коснулось жилого комплекса "Diamond park": благодаря замене труб на сеть большего диаметра проблема с теплом для семей дольщиков будет окончательно закрыта.

Параллельно город делает мощный рывок в обеспечении качественной питьевой водой. Запуск водозаборных сооружений от Нижнеромановского месторождения и проектирование новых канализационных очистных сооружений (КОС) – это проекты, которые определяют экологическое и коммунальное благополучие Косшы на десятилетия вперед. Строительство новых электросетей в 19-м и 20-м микрорайонах, а также полная электрификация Тайтобе подтверждают: город растет не хаотично, а вслед за развитием жизненно важной инфраструктуры.

Жизнь в Косшы становится мобильной и современной. Руководитель региона проинспектировал строительство новых дорог и обсудил перспективы интеграции города в столичную транспортную систему через проект LRT. Пятилетие города – это не просто праздник, а точка отсчета новой реальности, где на месте вчерашних сельских проблем вырастает современная городская среда с надежными коммуникациями и высоким качеством жизни.