Назначен новый аким города Косшы

Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акима региона, представляя активу нового акима города Косшы аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем с высокими профессиональными качествами.

"Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры. Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора и благоустройства и улучшения облика города", – сообщили в акимате.

Отмечено, что с учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиции и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма.

Предстоит активная работа по таким направлениям как ввод и строительство социальных объектов и развития дорожной сети.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу. О его освобождении от должности стало известно сегодня, 11 ноября.

Азамат Капышев родился в 1978 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК; кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал заведующим сектором отдела организационно-контрольной и кадровой работы в Аппарате Сената Парламента РК, затем в Аппарате Мажилиса Парламента РК. Работал инспектором, заведующим сектора отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК, заведующим сектора пресс-службы президента РК; заместителем акима Зерендинского района; заместителем руководителя аппарата акима Акмолинской области. Последняя должность – руководитель аппарата акима Акмолинской области.

Отметим, что 9 ноября в городе Кокшетау сменили акима, им стал Ануар Кумпекеев.

