События

102-летний герой Победы восхитился Ангелиной Лукас

102-летний Герой Победы восхитился Ангелиной Лукас, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 11:20 Фото: Министерство обороны РК
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас поздравила с Днем Победы 102-летнего ветерана Виктора Изюменкова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Звезда мирового бокса Ангелина Лукас на своей страничке в Instagram показала, как поздравила легендарного ветерана-десантника Виктора Изюменкова с праздником Победы.

"В честь великого праздника – Дня Победы – мы с особым уважением и благодарностью посетили легендарного ветерана-десантника Виктора Карповича Изюменкова. Ему 102 года, и за его плечами – целая эпоха мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине", – написала казахстанка.

Ангелина Лукас поблагодарила Героя за подвиг, мирное небо и за Великую Победу. Пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни. В ответ Виктор Изюмников поцеловал гостью и выразил ей свое восхищение.

"Это гордость нашей республики. Если занимают такие места в боксе. Вы деретесь, действительно?" – обратился Виктор Изюмников к Ангелине Лукас.

Виктор Изюмников родился 25 ноября 1924 года на хуторе Чернояров Зеленовского района Уральской области.

С началом Великой Отечественной войны на фронт сначала ушли его отец и старший брат. В августе 1942 года, сразу после окончания Переметнинской средней школы, получил повестку и Виктор Изюмников (ему не было 18 лет), а вслед за ним ушел воевать и младший брат Николай.

Виктора Изюмникова направили в Ленинградское военное училище связи, передислоцированное из северной столицы страны в Уральск. В июне 1943 года группу курсантов до окончания учебы откомандировали в воздушно-десантные войска, Изюмников был определен в 17-ю воздушно-десантную гвардейскую бригаду в городе Ступино Московской области. Бригада была преобразована в 355 гвардейский стрелковый полк 106 стрелковой дивизии, и их направили в бой под Будапештом. Виктор участвовал в боях в Венгрии, Австрии, участвовал во взятии Вены и города Знайме (Зноймо) на границе с Чехословакией, где и встретил победу. К окончанию войны Виктор получил звание старшего сержанта и должность начальника радиостанции.

В марте 1947 года Виктора Изюмникова демобилизовали. Его отец вернулся с войны раньше, а оба брата погибли в бою. Виктор Изюмников стал агрономом. В 1949 году стал кандидатом в члены КПСС, а в партию был принят парткомом академии. Не прошло и двух лет, как Изюмникова избрали секретарем Бурлинского райкома партии, затем здесь же назначили председателем райисполкома, а через какое-то время он стал первым секретарем райкома. Далее в его послужном списке целых десять лет работы секретарем Актюбинского обкома партии, а чуть позже – начальником областного управления сельского хозяйства.

В 1971 году был приглашен в аппарат Совета Министров Казахской ССР и утвержден заведующим отдела сельского хозяйства. Вскоре его назначают заместителем Управляющего делами правительства, отвечал за весь агропромышленный комплекс республики, а в марте 1983 года – Управляющим делами Совета Министров, входил в состав Президиума Совета Министров.

Герой имеет Орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За боевые заслуги", юбилейные медали. Он "Заслуженный агроном Казахстана", кандидат экономических наук, дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики, был членом ЦК Компартии Казахстана, награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Құрмет", двумя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики, почетными дипломами и десятью медалями ВДНХ.

Утром 9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.

