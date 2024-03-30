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Ангелина Лукас одержала очередную победу в Таиланде

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 19:44 Фото: скриншот видео
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала очередную победу в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

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Соперницей казахстанки стала местная спортсменка Танварат Саенгиамджит (8-4,3 КО). Восьмираундовый бой в наилегчайшем весе завершился победой Лукас единогласным решением судей.

О важности этой победы спортсменка рассказала в социальной сети.

Свой предыдущий бой Лукас также провела в Таиланде месяц назад. Она нокаутировала в четвертом раунде другую тайку – Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).

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Елена Беляева
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