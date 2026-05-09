Цветы к Вечному огню и слова о мире: как в Астане отмечают День Победы
На площади собрались десятки людей: военнослужащие, ветераны, семьи с детьми, молодежь и гости столицы. Люди фотографировались, поздравляли друг друга с праздником, приносили цветы к мемориалу и просто молча стояли у Вечного огня.
Ранним утром здесь состоялась церемония возложения цветов, организованная Министерством обороны Республики Казахстан совместно с общественными организациями ветеранов разных войск – Пограничной службы, Национальной гвардии, Сил государственной охраны и КНБ РК.
Под звуки военного оркестра офицеры и военнослужащие выстроились у мемориала и почтили память павших минутой молчания.
На площади можно было увидеть офицеров в парадной форме, ветеранов военных действий, курсантов и детей с цветами в руках.
Многие приходили семьями – для одних это давняя традиция, для других – возможность рассказать детям о подвиге своих дедов и прадедов.
Среди пришедших был генерал Турсун Уажанов – он 40 лет прослужил в Пограничной службе, КНБ и на военно-дипломатической работе.
"9 Мая для меня – большой праздник! Ветераны всегда говорили и говорят: "Самое главное, чтобы не было войны, чтобы на столе у вас всегда был хлеб". Мой отец был участником войны, его два брата – участники битв под Сталинградом и Калининградом – пропали без вести. Желаю, чтобы над нами было мирное небо, чтобы нигде не было войны, светлого будущего и процветания нашему Казахстану", – сказал он.
Несмотря на торжественность момента, атмосфера на площади оставалась очень теплой и живой: дети бегали рядом с родителями, звучали поздравления и слова благодарности ветеранам. Люди подходили к мемориалу один за другим, чтобы возложить цветы.
"Для нас День Победы – это день памяти. Мы чтим и помним великий подвиг наших дедов и прадедов. Мы очень ими гордимся, помним их и будем помнить. Мы появились на свет и живем благодаря им", – поделилась жительница столицы Юлия Пожидаева.
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
