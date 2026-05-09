#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
Статьи

Цветы к Вечному огню и слова о мире: как в Астане отмечают День Победы

День Победы, Астана, 9 Мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане на 9 Мая жители и гости столицы по уже сложившейся традиции пришли на площадь "Отан қорғаушылар", к Вечному огню, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и поздравить друг друга с Днем Победы, передает корреспондент Zakon.kz.

На площади собрались десятки людей: военнослужащие, ветераны, семьи с детьми, молодежь и гости столицы. Люди фотографировались, поздравляли друг друга с праздником, приносили цветы к мемориалу и просто молча стояли у Вечного огня.

Астана, праздник, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Ранним утром здесь состоялась церемония возложения цветов, организованная Министерством обороны Республики Казахстан совместно с общественными организациями ветеранов разных войск – Пограничной службы, Национальной гвардии, Сил государственной охраны и КНБ РК.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Под звуки военного оркестра офицеры и военнослужащие выстроились у мемориала и почтили память павших минутой молчания.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На площади можно было увидеть офицеров в парадной форме, ветеранов военных действий, курсантов и детей с цветами в руках.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Многие приходили семьями – для одних это давняя традиция, для других – возможность рассказать детям о подвиге своих дедов и прадедов.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Среди пришедших был генерал Турсун Уажанов – он 40 лет прослужил в Пограничной службе, КНБ и на военно-дипломатической работе.

"9 Мая для меня – большой праздник! Ветераны всегда говорили и говорят: "Самое главное, чтобы не было войны, чтобы на столе у вас всегда был хлеб". Мой отец был участником войны, его два брата – участники битв под Сталинградом и Калининградом – пропали без вести. Желаю, чтобы над нами было мирное небо, чтобы нигде не было войны, светлого будущего и процветания нашему Казахстану", – сказал он.

Несмотря на торжественность момента, атмосфера на площади оставалась очень теплой и живой: дети бегали рядом с родителями, звучали поздравления и слова благодарности ветеранам. Люди подходили к мемориалу один за другим, чтобы возложить цветы.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Для нас День Победы – это день памяти. Мы чтим и помним великий подвиг наших дедов и прадедов. Мы очень ими гордимся, помним их и будем помнить. Мы появились на свет и живем благодаря им", – поделилась жительница столицы Юлия Пожидаева.

Астана, День Победы, 9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:58

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

7 мая 2026 года в Астане сразу на нескольких площадках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы. Главной точкой притяжения для горожан стала площадь "Қазақ елі", где состоялся большой праздничный плац-концерт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Читают стихи и поют песни: как казахстанцы радуются Дню Победы
13:35, Сегодня
Читают стихи и поют песни: как казахстанцы отмечают День Победы
День Победы, Астана, Великая Отечественная война
13:21, 09 мая 2025
Как астанчане празднуют День Победы – фоторепортаж
9 мая
06:00, 09 мая 2024
День Победы отмечают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: