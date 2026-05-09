Цветы к Вечному огню и слова о мире: как в Астане отмечают День Победы

В Астане на 9 Мая жители и гости столицы по уже сложившейся традиции пришли на площадь "Отан қорғаушылар", к Вечному огню, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и поздравить друг друга с Днем Победы, передает корреспондент Zakon.kz.

На площади собрались десятки людей: военнослужащие, ветераны, семьи с детьми, молодежь и гости столицы. Люди фотографировались, поздравляли друг друга с праздником, приносили цветы к мемориалу и просто молча стояли у Вечного огня.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Ранним утром здесь состоялась церемония возложения цветов, организованная Министерством обороны Республики Казахстан совместно с общественными организациями ветеранов разных войск – Пограничной службы, Национальной гвардии, Сил государственной охраны и КНБ РК.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Под звуки военного оркестра офицеры и военнослужащие выстроились у мемориала и почтили память павших минутой молчания.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На площади можно было увидеть офицеров в парадной форме, ветеранов военных действий, курсантов и детей с цветами в руках.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Многие приходили семьями – для одних это давняя традиция, для других – возможность рассказать детям о подвиге своих дедов и прадедов.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Среди пришедших был генерал Турсун Уажанов – он 40 лет прослужил в Пограничной службе, КНБ и на военно-дипломатической работе.

"9 Мая для меня – большой праздник! Ветераны всегда говорили и говорят: "Самое главное, чтобы не было войны, чтобы на столе у вас всегда был хлеб". Мой отец был участником войны, его два брата – участники битв под Сталинградом и Калининградом – пропали без вести. Желаю, чтобы над нами было мирное небо, чтобы нигде не было войны, светлого будущего и процветания нашему Казахстану", – сказал он.

Несмотря на торжественность момента, атмосфера на площади оставалась очень теплой и живой: дети бегали рядом с родителями, звучали поздравления и слова благодарности ветеранам. Люди подходили к мемориалу один за другим, чтобы возложить цветы.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Для нас День Победы – это день памяти. Мы чтим и помним великий подвиг наших дедов и прадедов. Мы очень ими гордимся, помним их и будем помнить. Мы появились на свет и живем благодаря им", – поделилась жительница столицы Юлия Пожидаева.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

7 мая 2026 года в Астане сразу на нескольких площадках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы. Главной точкой притяжения для горожан стала площадь "Қазақ елі", где состоялся большой праздничный плац-концерт.