Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

В честь Дня Победы государственный советник Казахстана Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову, сообщает Zakon.kz.

Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.

В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.

Фото: akorda.kz

Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.

С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.