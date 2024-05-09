Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову
Фото: akorda.kz
В честь Дня Победы государственный советник Казахстана Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову, сообщает Zakon.kz.
Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.
В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.
Фото: akorda.kz
Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.
С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.
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