#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
События

Мертвых тюленей продолжают находить в Мангистауской области

Мертвых тюленей продолжают находить в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:51 Фото: pixabay
8 мая 2026 года на побережье Каспийского моря Мангистауской области обнаружены мертвые тюлени, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте экологии Мангистауской области рассказали, что 8 мая на побережье сел Баутино и Кызылозен найдены туши тюленей.

Специалисты отобрали пробы морской воды для проведения лабораторного анализа. Осмотр местности продолжается. Результаты исследования будут объявлены позже.

Число мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, продолжает расти. На 17 апреля 2026 года во время мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко нашли 191 тушу животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
15:15, Сегодня
Дожди с грозами и град: опубликован прогноз погоды на 10 мая
Тюлень, тюлени
11:41, 18 апреля 2026
В Мангистау растет число найденных мертвых тюленей
тюлени, Мангистауская область,
17:44, 01 мая 2025
88 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Тобол&quot; в меньшинстве обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ
22:06, Сегодня
"Тобол" в меньшинстве обыграл "Иртыш" в матче КПЛ
Соболенко потерпела сенсационное поражение на &quot;тысячнике&quot; в Риме
21:45, Сегодня
Соболенко потерпела сенсационное поражение на "тысячнике" в Риме
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
21:22, Сегодня
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
&quot;Астана&quot; одержала волевую победу в матче КПЛ
20:54, Сегодня
"Астана" одержала волевую победу в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: