Мертвых тюленей продолжают находить в Мангистауской области
8 мая 2026 года на побережье Каспийского моря Мангистауской области обнаружены мертвые тюлени, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте экологии Мангистауской области рассказали, что 8 мая на побережье сел Баутино и Кызылозен найдены туши тюленей.
Специалисты отобрали пробы морской воды для проведения лабораторного анализа. Осмотр местности продолжается. Результаты исследования будут объявлены позже.
Число мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, продолжает расти. На 17 апреля 2026 года во время мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко нашли 191 тушу животных.
