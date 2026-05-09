Мертвых тюленей продолжают находить в Мангистауской области

8 мая 2026 года на побережье Каспийского моря Мангистауской области обнаружены мертвые тюлени, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте экологии Мангистауской области рассказали, что 8 мая на побережье сел Баутино и Кызылозен найдены туши тюленей.

Специалисты отобрали пробы морской воды для проведения лабораторного анализа. Осмотр местности продолжается. Результаты исследования будут объявлены позже.

Число мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, продолжает расти. На 17 апреля 2026 года во время мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко нашли 191 тушу животных.