В Мангистау растет число найденных мертвых тюленей

Число мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, продолжает расти, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель Управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев изданию Lada, 17 апреля 2026 года во время мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко нашли 191 тушу животных.

По предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в последние два-три дня.

Причины гибели животных выясняют профильные службы. Специалисты Департамента экологии уже отобрали пробы воды и почвы.

Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования: берут образцы зубов, когтей и внутренних органов тюленей.

Мониторинг побережья продолжается. Окончательные выводы специалисты сделают после лабораторных анализов.

С начала 2026 года это уже 191 зафиксированный случай гибели тюленей. Для сравнения: в 2025 году в регионе обнаружили более 2200 мертвых особей.

Ранее обнаружили туши пяти погибших лебедей. Установить точную причину гибели птиц не удалось.