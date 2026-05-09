Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на воскресенье

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 10 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-14 тепла. Ночью 11 мая на поверхности почвы, ночью 12 мая заморозки 1-3 градуса.

В Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза, вечером сильный дождь. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов В Алматы) ожидаются дождь, гроза, вечером сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются ночью на западе, юге, в горных районах, днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 17-22 м/с, вечером на востоке области 24-29 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.В Конаеве ожидаются дождь, гроза, вечером сильный дождь. Ветер северо-западный, временами порывы 17-22 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, в горных и предгорных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане временами ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается дождь, в центре, на востоке области – сильный дождь. Днем на севере, востоке, в центре области – гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью в горных районах области сильный дождь, днем на юге, востоке, в горных районах области сильный дождь. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза, град.

Ночью на востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза. На западе, севере, юге области град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20, днем на севере, востоке области временами 25 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на севере, юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юго-западе области порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

ночью на западе, севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкорган ожидаются временами дождь, гроза.

В Акмолинской области ожидаются ночью дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, ночью на севере, востоке области временами 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо- западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-18 м/с. В Актау временами ожидаются дождь, гроза, туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза. Шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 мая.