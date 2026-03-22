Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на понедельник

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 23 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте, 16 областях, а также в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается временами туман. Ветер днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер днем 15 м/с.

В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются дождь, гроза. Ночью туман. Ветер днем 18 м/с.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер днем на западе, востоке, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер днем 18 м/с.

Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер в районе Алакольских озер днем 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются дождь, гроза.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер днем на юге области 15 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. На дорогах гололедица.

На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь. На юге, в горных районах области туман. Ветер 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер днем 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

