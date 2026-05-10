События

Нога в окно – и прямо в протокол: в Усть-Каменогорске нашли нарушителей по видео из соцсетей

Фото: Zakon.kz
Видео из Усть-Каменогорска, где пассажир высунул ногу из окна движущегося автомобиля, обернулось для участников поездки административной ответственностью, сообщает Zakon.kz.

Запись заметили в соцсетях, после чего полиция установила личности водителя и пассажира.

Водителя привлекли за нарушение правил перевозки пассажиров, пассажира – за опасное поведение вне салона автомобиля во время движения. С ними провели профилактическую беседу.

В полиции напомнили, что подобные действия создают прямую угрозу безопасности на дороге.

Ранее столичный суд арестовал на пять суток студента, который сделал непристойное фото на фоне "Байтерека".

