Нога в окно – и прямо в протокол: в Усть-Каменогорске нашли нарушителей по видео из соцсетей
Видео из Усть-Каменогорска, где пассажир высунул ногу из окна движущегося автомобиля, обернулось для участников поездки административной ответственностью, сообщает Zakon.kz.
Запись заметили в соцсетях, после чего полиция установила личности водителя и пассажира.
Водителя привлекли за нарушение правил перевозки пассажиров, пассажира – за опасное поведение вне салона автомобиля во время движения. С ними провели профилактическую беседу.
В полиции напомнили, что подобные действия создают прямую угрозу безопасности на дороге.
Ранее столичный суд арестовал на пять суток студента, который сделал непристойное фото на фоне "Байтерека".
