Студента наказали за скандальное фото на фоне "Байтерека"

Столичный суд арестовал на пять суток студента, который сделал непристойное фото на фоне "Байтерека", сообщает Zakon.kz.

В полиции Астаны тогда назвали фотографию "неуважительным отношением к монументу города" и задержали студента после публикации.

"По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен в отделение полиции 19-летний житель столицы. Нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, материалы направлены в суд для принятия решения. Он помещен в комнату временного задержания. Столичная полиция подчеркивает, что подобные действия являются недопустимыми, оскорбляют общественные нормы и проявляют явное неуважение к культурным и значимым объектам города. За нарушения общественного порядка законодательством предусмотрена ответственность", – говорится в сообщении ДП Астаны от 9 мая 2026 года.

В суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По факту совершения мелкого хулиганства его подвергли административному взысканию в виде ареста на 5 суток.

